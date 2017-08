“Porc de câine” este romanul din Sistemul de Securitate, cand aude de pensie. Haute Culture explica proverbul romanesc​

“porc de caine” este paradoxala. Cum sa asociezi doua animale atat de diferite?, sortit sacrificiului si stand in cotet,primit si in casa,Aceeasi analiza vede zona injurioasa a expresiei romanesti si cartea profesorului Dumistracel, pe care o consultam si ne inspira, este categorica: expresia trebuie analizata din punct de vedere al “cainelui”, nu al “porcului”.dar porcul conoteaza discrepanta si deprecierea. Daca este sa sapam istoric, la Anton Pann in "Povestea vorbei" apare consemnarea:, nu porc de caine, dar cu acelasi inteles. Sa fii păr de câine este depreciativ.intr-osi astfel s-a contaminat cu păr de caine al lui Pann. Să fii “păr”, “por”, “porc” de câine este echivalent și arată și un anume fel de lăcomie. Deși, ai destule, nu te saturi, vrei mai mult.“Popa-i asta? Asta-i porc. Și. Porc de câine este “soi rău, lacom, hrăpăret.in care avem o inversare a accentelor. In fapt, “porc” e primul cuvant pronuntat, dar in combinatie cu “caine” da semnificatia de ferocitate, de frica dezlantuita, ori, zice alta vorba romaneasca,Haute Culture ti-a explicat si alte PROVERBE CIVICE:Texte inspirate de “Dictionarul de expresii populare” de Stelian Dumistracel