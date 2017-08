​Burta de bere si celelalte minciuni ale berii. Istorie romaneasca, buna de pus pe tricou

Nu berea-i de vina, daca ai burta. Poate cantitatea gigantica bauta o data, de zece ori, te face corpolent. Dar burta se face burta, si de la legume gratinate si de la ceafa de porc, si de la inghetata si de la mititei, si de la morcov si de la ghimbir.Un studiu al Centrului de Studii despre Bere din Romania, intitulat "Parametrii somatici caracteristici statusului ponderal şi consumul de bere în România" demitizeaza “burta de bere”. Circumferinţa abdominală normală trebuie să fie mai mică de 94 de centimetri la bărbaţi, şi respectiv de 80 de centimetri la femei, iar raportul talie/ şold mai mic de 0,9 la bărbaţi şi respectiv mai mic de 0,85 la femei. În România, doar 36,45 la sută dintre femei şi 48,66 la sută din bărbaţi au valori normale ale circumferinţei abdominale, românii find în general "grăsuţi". Cantitatea zilnică de bere recomandată este de 660 de mililitri pentru bărbaţi şi 330 de mililitri pentru femei, atunci când berea are maxim 5% alcool., nimic mai mult.Reporterii RISE Project au descoperit in 2015 ca ingredientele din care se prepara berea in Romania nu sunt doar cele naturale:. Procesul de fabricatie este deturnat de profitul rapid si de cantitate.Toate cele patru mari companii producatoare de bere din Romania - Heineken Romania, Ursus Breweries, Bergenbier si Tuborg Romania adauga in bere adjuvanti.Cati mici doriti? Micul, pare, fratele berii. Locuiesc pe carton, langa mustar. Se pregatesc la gratar amplasat oriunde-ti pofteste inima si muschii tai: padure, camping, mare-munte, sat sau metropola. Oamenii pregatesc micul in perimetre de iarba uscata dintre blocuri, bunaoara chiar pe teresa blocului. Se gaseste micul la cativa lei in targurile cu mancare din toata tara. Niciunul dintre romani nu-i refuza micului o blonda sau o bruna, amaruie & spumoasa.De ce sa ne ia micul Uniunea din Romania? Continea bicarbonat de sodiu. Romanii au aparat micul ca pe-un tezaur national. Comisia Europeana a cedat presiunilor facute pentru ca micul sa nu ne fie instrainat. Un semn de virilitate printre barbatii maturi. In provincie – dar si in capitala – vedem maioul sau tricoul care-o dezveleste. Barbatii umbla cu burta la vedere cand e atmosfera caniculara. Grimasele sunt asijderea – de barosani in plina vara. Ce-i burta, de fapt? Nimic vulgar, dupa ei. N-au nimic de ascuns, sunt fara invelis. Ei insisi. Bineinteles, cu burtile lor goale. Nu de hrana sau de bere. De haina.Tuguie buzele sa mai guste o inghititura din sticloanta.Ii vezi pe la amiaza pe barbatii care se strang in fata la Loto Prono sau langa agentiile de pariuri. Adumbriti de prelata,. Rezemati de blocuri comuniste. Ghemuiti. Pe Soseaua Oltenitei sunt nelipsiti. Dar si in alte cartiere. Pe la 7 mai raman doi-trei. Ultimii clienti care flecaresc. Baga si o pacanea. Se saluta: “Ce ma fa’ ma, n-aimai dat un telefon!”.Unii au burta, altii sunt slabi de li se vad coastele.sa vorbeasca, sa stea la cioace. Berea e pretextul pentru un social club. Nici Facebook, nici alte retele de socializare nu se compara cu licoarea. La pet, la cutie, la sticla de 330 ml, la sticla cu dop flip-top.“La cate trei-patru pahare cu vin ce bea, Domnul mai lua si cate un pahar cu bere rece, spre a se racori" Era secol XVII in Moldova. Doar vel-boierii (boierii mari) beau bere la festinuri. Paul de Alep, arhidiacon din Antiohia, descrie unul dintre banchetele de la Curtea lui Vasile Lupu (domnitor al Moldovei, 1634-1653). Pe masa imbelsugata era si berea: "... Inaintea Domnului era un vas din lemn cu apa, asezat pe un trepied, in care tronau sticle cu diferite vinuri, rachiuri si bere... La cate trei-patru pahare cu vin ce bea, Domnul mai lua si cate un pahar cu bere rece, spre a se racori"."Nimeni altul sa nu aiba slobozenie sa deschiza asemenea fabrica" Industriasul Johann-Neamtul a inaugurat prima fabrica de bere la marginea Bucurestiului in 1809. A primit si privilegiul de prim-berar printr-un act semnat de Voda Caragea: “nimeni altul sa nu aiba slobozenie sa deschiza asemenea fabrica (...), printre pamantenii tarii nu s-a gasit nimeni cu stiinta de acest mestesug". Il stim din schitele lui Caragiale pe bucureastean in timp de vara, lanced de arsita si zapuseala: E Miticul molesit, care suduie si se manjeste pe barbita cand linciureste si soarbe din halba de bere. Vorba lunga despre politica, grimasele de bodega si barfa erau asezonate cu berea. Momente, schite si mofturi: toate au clocotit laolalta cu hameiul. El insusi se camufleaza-n personajul “Nenea Iancu”, tot un bucurestean ametit de vara, mereu dornic sa-si gaseasca un amic. Satul de putinul banet pe care-l castiga din gazetarie, vrea berarie proprie. Deschide ospatarii pe Gabroveni, Selari si in Piata Teatrului.Caragiale i-a facut pe gazetari, scriitori si actori sclavi ai crighelului. Se strangeau filfizonii la sueta si tacla. Palavrageau. Dramaturgul n-a scos insa profit de pe urma berariilor. O letcaie, poate.Totusi, fie berea cat de toxica & producatorii insetati de castig, in anul 2013, România se afla pe locul șase în Europa din punctul de vedere al consumului de bere. Anual consumam aproape 90 de litri pe cap de locuitor roman. Dece?Pentru ca tu cauti bere ieftina. Ea poate fi atat de ieftina cat iti doresti. Uimitor de ieftina si multa.. Cand iei berea gata incapsulata, multa si rece din galantar nu cumva s-au dus toate criteriile vietii tale? Nu cumva uiti ca berea atat de multa nu poate fi naturala 100%? Nu cumva vrei sa fii ca toti ceilalti, nimic mai mult, cand vezi blonda, asa, gata sa ti se ofere?Nu-i adevarat, asta-i alta pozitionare de marketing. Stii bine adevarul. Germania, Elvetia si-n multe alte locuri gasesti mici fabrici de bere. Producatorii au o minima productie pentru ca nu se lacomesc si respecta omul si berea. Si acolo probabil unii rad de altii ca au "burti de bere", dar macar burta aceea e exigenta, iar rasul ceva mai sanatos.