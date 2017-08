​Braga si bragagiu. Afacerea, traditia potiunii secrete a otomanilor si experienta unei bauturi racoritoare pentru zile de vara 

Din interbelic in comunism

In perioada interbelica, bragagii aveau propria afacere. Pe langa bragagiu se angajau alti 10-15, in functie de cum se intelegeau, dar si de capacitatea bragiului de a produce. Asadar erau baietii “bragagii ambulanti”. Cei care luau braga dimineata in spinare, varsata-n ghiumuri. Unele erau cu pereti dubli, cu gheata. Astfel, bautura se pastra rece. Altele erau recipiente din metal unde cufundau un bulgare de gheata. Metalul era invelit in lemn. Pe exterior parea ca o putinica. Plecau prin oras.