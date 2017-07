​EXCLUSIVITATE Cristina Scabbia de la LACUNA COIL: “We love gory things and zombies”. Lacuna Coil deschide astazi Festivalul ARTmania

Lacuna Coil semnifică... o ‘spirală goală’. Explică-mi te rog cum aţi ajuns la acest nume de trupă...Realmente, nu a existat un concept în spatele numelui dar - reprezentând o traducere a numelui Lacuna Coil - în mod intenţionat ne-am poziţionat în spaţiul de "neutralitate", fără vreo referinţă specifică la un anume stil muzical, deoarece ne-am propus din start să fim originali şi unici. Ne inspirăm din viaţă astfel încât orice se întâmplă în jurul nostru pluteşte şi se infiltrează în mod inconştient în cântecele noastre. Nu am intenţionat niciodată să ne referim în mod explicit la politică sau la religie în piesele noastre, dar, pe de altă parte, tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru ne modelează ca individualitate.Lacuna Coil, o formulă de succes cu un tandem de vocalişti care funcţionează excelent creativ de mai bine de 15 ani. Chiar dacă temelia ‘muzicală’ de Metal s-a conservat de-a lungul timpului, de la un album la altul, aţi optat pentru asimilarea de influenţe diverse, de la Gothic-ul de început la World Music (“Shallow Life”), de la cover-ul Depeche Mode “Enjoy the Silence” la filme clasice Horror. Cum continuaţi să vă găsiţi inspiraţia?În realitate, au trecut aproape... 20 de ani! Credem că alegerea formulei de interpretare a fost şi rămâne cea corectă din punctul nostru de vedere pentru că ne permite să explorăm o gamă extrem de variată de direcţii, abordări şi atitudini prin intermediul vocilor noastre. De la melodic la brutal. Adaugă dinamică în creaţiile noastre. Noi suntem inspiraţi de viaţă şi de orice ne încântă din perspectivă muzicală. Niciodată nu ne-am pus vreo limită creativităţii sau în faţa a orice ar fi putut încartirui stilul nostru. Din acest motiv, ne putem permite să fim experimentali pe ici, pe colo, fără ca asta să te facă să ridici din sprâncene şi, mai mult, întotdeauna să poţi fi în măsură să recunoşti fondul absolut distinct al sound-ului nostru.Cât de mult a însemnat pentru voi succesul în America?În mod evident a fost foarte important să atragem atenţia asupra noastră în industria muzicală. Eforturile au fost răsplătite pe măsură ce am devenit din ce în ce mai populari în întreaga lume dar cred că totul a început odată cu invitaţia de a performa la “OzzFest”-ul familiei Osbourne [Ozzy Osbourne & co. – n.r.] în 2004, de unde am plecat având postura de trupă cu cele mai mari vânzări de CD-uri. De atunci, suntem constant în turnee iar piaţa US este una dintre cele care ne apreciază cel mai mult. Am cântat în formule diverse, împreună cu multe alte grupuri pe afiş, precum Zombie sau Anthrax, P.O.D. sau Megadeth, dar n-am întâmpinat niciodată vreo problemă sau reticenţă ca muzica şi show-ul nostru să fie acceptate aşa cum le-am gândit noi. Muzica lui Rob Zombie nu se aseamănă cu a noastră dar asta nu înseamnă că nu putem fi complementari într-un eveniment. De fapt, turneul cu el a fost unul fenomenal deoarece fanii săi ne-au descoperit şi pe noi şi ne-au îndrăgit. Am extraordinar de multe amintiri plăcute din acea perioadă.Au trecut 10 ani de la “Karmacode”, “the biggest album in the history of Century Media Records”. Cât de importantă s-a dovedit a fi colaborarea cu label-ul CM, casa de discuri ce a crezut în potenţialul vostru?Suntem convinşi că, în calitate de profesionişti, treaba unui muzician este mult mai simplă dacă ai pe cineva cu care să lucrezi şi care să lucreze pentru tine. Relativ recent am semnat prelungirea contractului cu Century Media şi suntem foarte entuziasmaţi în a începe un nou capitol al colaborării cu ei. Albumul “Karmacode” a fost inspirat de o carte al cărei titlu poate fi tradus ca "The gospel according to the science", în care se încerca explicarea existenţei unui Dumnezeu prin intermediul formulelor matematice. Muzica voastră apare în jocuri video (“Vampire: The Masquerade-Bloodlines”), filme (“Resident Evil: Apocalypse”, “Underworld: Evolution”) şi ficţiuni-podcast (“The Rookie”).Păreţi foarte bine conectaţi la exploziva evoluţie tehnologică...Suntem cu toţii gameri şi ne bucurăm de întreg universul electronic al jocurilor video. Ne face o plăcere nespusă să compunem muzică dedicată jocurilor video sau coloanelor sonore de film... And yeah, we love gory things and zombies!Ceva schimbări perceptibile în comportamentul publicului tânăr în ultimii ani, mai atras de trendurileElectro-Rave?Sincer, nu am detectat mari schimbări la nivelul publicului atâta vreme cât cine ascultă muzică Electro sau Techno nu se numără de obicei şi printre fanii Lacuna Coil sau... printre fanii genurilor de Metal în general! Sunt convinsă că scena Metal-ului îşi are propria viaţă şi duduie şi că există o mulţime de tineri interesaţi în continuare de experienţe live de Rock.Fără a dezvălui surprizele, cu ce veniţi în 2017 la Sibiu, mai ales că, în public, presupun că vor fi destui fani care v-au văzut şi ascultat şi cu şase ani în urmă?Ei bine... un nou album (sigur că vor fi şi piese compuse din 2011 încoace), o componenţă cu badass members şi un spectacol în care vom interacţiona foarte mult cu publicul. Ne place să dialogăm cu publicul nostru. 