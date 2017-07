​Cine “are carte, are parte”. Chiar si romanul educat in fabrica de diplome? - explicatia proverbului civic-romanesc

- in aceasta formula, proverbul este, in strict aceasta logica: cine a invatat, a fost angajat si are si bani ca sa-si duca viata decent.Proverbul e format din doua parti: “are carte” si “are parte”.este intalnita odata cu, a birocratiei.ai un inscris, ai un ordin domnesc. Asta poate insemna o practica chiar de dinainte de 1700. Lucru insa era rar. Cine stia pe atunci sa scrie? Cine avea carte? Doar un numar restrans, numarabil pe degetele de la maini, in jurul domnitorului.apare ca formula clara de. Daca ai carte, adica un act, ai si parte, adica dovedesti cu actul respectiv ca-ti apartin casa, pamanturile., cartea are sens in continuare de act de stare civila. Cele mai multe tranzactii imobiliare realizandu-se in continuare intredeja intram in faza in care daca “ai carte, ai parte”,si invatatura te ajuta sa dobandesti o pozitie in ierarhia sociala. Sigur, Caragiale radea de spoiala de invatatura a "amploiatilor", birocratilor.“Ai carte, ai parte” ca elogiu,mai degraba, cand analfabetismul cronic a creat astfel de reactii exagerate.Dar credem ca“ai carte, ai parte” a devenit o, a societatii. Cei fara carte sunt exclusi, cei cu carte dati drept exemplu. Tot mai multi analfabeti erau scoliti si deveneau astfel beneficiarii unor pozitii sociale.ocupa pozitii avansate atat indin lume, dar si in zona inconfortabila a absolventilor inadecvati societatii lui 2017. Ambele categorii sunt produse ale fabricilor de diplome. Fabrica de Diplome, doar in 2015, a dat peste 70 de mii de absolventi, dar nu pe calea notarii si examenului. Semnificativ, 70 de mii de absolventi facuti prin ordonanta de urgenta guvernamentala , deci, in afara oricarei logici a exigentului proverb “ai carte, ai parte”.