​De ce invata strainii limba romana in Bucuresti. Nemtoaica: pentru ca e indragostita. Rusoaica: suna amuzant “Veverita”. Poloneza: pentru a citi Boia

Studentii straini zambesc sfios. Au ascultat „Balada” lui Ciprian PorumbescuSunt in biblioteca. Sunt din toata lumea. Uite, China, America, chiar de Sud, Rusia.Rusoaica a studiat patru ani romana in tara natala. Ii place foarte mult cuvantul “veverita”. Vorbesc impecabil. Norvegianul e din parinte roman.Istorie. Ii place Lucian Boia. Urmatoarea carte pe lista de lecturi e “De ce e Romania altfel?”. Imi da adresa de e-mail. Ii recomand “Istorie si mit in constiinta romaneasca” de Boia. Acum citeste “Enigma Otiliei” de George Calinescu. Ce altceva ii mai place? Muzica populara romaneasca. Floarea Calota.Fura din zbor cuvinte in romana. “Imi place limba, eu sunt filolog. Din Italia, Roma. De fapt, limbile noastre sunt foarte asemanatoare. Cuvintele care-mi plac ce-l mai mult in romana sunt: prietenie, dragoste, frumos.”Vrea sa-nvete romana pentru el.Nu-si aduce aminte cuvantul care-i place cel mai mult in romana. Dar spune: vioara. Auzise recitalul inainte. La deschiderea festiva a Cursurilor de vara doua foste studente ale Facultatii de Litere au cantat si Porumbescu, dar si César Franck, Beethoven si “Dansurile populare romanesti” de Béla Bartók. Dansurile lui Béla? Jocul cu bata, Braul, Pe loc, Buciumeana, Poarga romaneasca, Maruntel.Asiatica. Asa fac, cat sa nu fie greu de pronuntat numele lor real in chineza, isi iau un nume european pe care-l folosesc atunci cand pleaca de pe continent. “E foarte frumos in Bucuresti, cand am timp merg in Herastrau sau la shopping cu prietenii. Vreau sa invat limba romana, dar si sa locuiesc si sa muncesc in Bucuresti”, marturiseste Lisa. Imi iau “la revedere”. Facem schimb de numere de telefon. “Poate am nevoie, am asa noroc ca te-am intalnit”, zice Lisa.