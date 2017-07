Mustata. De la Salvador Dali la Liviu Dragnea. Istorie, buna de pus pe tricou

Exista o vreme a mustatii? Da, Pubertatea! Stanjenitor moment. Mama ta nu iti mai recunoaste vocea cand o suni si inchide telefonul. Fata e acoperita de cosuri. Corpul se schimba. Totul pana la punctul magic in care brusc, te trezesti sub nas cu un fel de puf putin mai gros – e prima ta mustata! In cazul meu, a disparut repede, dar este un intreg fenomen cu aceasta mustata de fecior. Am observat in jur oameni care o pastrau si chiar ridicau in slavi, sub pretextul ca acum sunt barbati. Cateva firicele de par si gata, copilaria ta s-a incheiat. Daca ai par pe corp cu siguranta esti mare. Mustatile de fecior sunt o trasatura esentiala a sfarsitului gimnaziului – este momentul definitoriu in care afli exact cine apartine familiei traditionale si cine nu stie cum sa scape mai repede de ea.Lumbersexualii? Copiaza primitivii. Mustata este inclusa in barba. Omul primitiv n-are lame de ras. Asa ca barba era fireasca. Cand a venit vremea mustatii, insa? Culmea, barbatii renunta la barba, odata cu hainele. Si o limita in timp ar putea fi:Byron, de exemplu, si Eminescu sunt numele cele mai importante care poarta mustata. Mustata inseamna revolta fata de batranii “impodobiti” cu haine grele si barbi imense.in fapt, incepe epoca dependentei de frizer si de industria barbieritului.Astazi, privim fetele politicienilor. 2017: Trump, Merkel, Macron, Putin, Iohannis, Orban, putem cauta si Australia lui Turnbull, Canada lui Trudeau. Poftim, nici China n-are mustata. Deci, nu e timpul mustatii! Ce-nseamna mustata unui Dragnea in 2017? Orice altceva dar nu un semn de om politic al epocii sale. Un semn de provincialism / un semn de inadaptare/ o podoaba nostalgica (dupa tineretea care a fost).In Catalonia secolului 20 s-au pus bazele unei forme de modernism care a zguduit intreaga lume – Modernismul Catalan. Cu Dali, Gaudi si Miro in frunte, fiecare din ei trebuia sa inoveze si sa se rebranduiasca in fiecare zi pentru a putea tine stacheta sus. Salvador Dali era excentric cu totul: avea un ocelot, pentru ca pisicile erau banale, zicea chestii random pentru ca isi permitea si avea o mustata formidabil de absurda. In muzeul lui din Figueres exista o serie de fotografii in care si-a purtat mustata in forma de infinit, de sageti, de mustati de soarece, de trident, de ce a vrut el. Mustata lui a sfidat gravitatia, a sfidat presa, a sfidat aristocratia…la fel ca si operele lui.La Frida, mustata ei venea la pachet si cu mono-spranceana. Nu din lene, ci din dorinta de a afirma ca normele de frumusete feminina sunt subiective. Fiind jumatate europeana si jumatate mexicana s-a aflat cumva mereu la mijlocul a doua culturi total diferite, fiecare punand accent pe trasaturi specifice ale frumusetii. Controversele ei nu se opreau la par insa: picta subiecte precum pierderea de sarcina, era o comunista convinsa si ocazional experimenta cu sexualitatea ei. Se imbraca in barbat, a avut amante, a durut-o la basca. Orice era traditional trebuia interogat si demolat. Frida cu mustata si mono-spranceana ei au deschis drumul unui val de feminism care elibereaza femeile de normele estetice impuse de patriarhat.Fiinta cu mustati, apasata de fatalitate Poetului Scavinschi, protejatul lui Costache Negruzi, ii fu fatala pierderea mustatii. Nefericit ca nu mai are pic de pilozitate faciala, Daniil s-a sinucis. Stim povestea de la George Calinescu, din “Istoria literaturii romane de la origini pana in prezent” (Editura Minerva, Bucuresti, 1986, p. 163-164). Daniil are betesug psihic. Era ipohondru. Lua doctorii cu duiumul. Totusi, tinea sa-si etaleze masculinitatea: avea mustati uriase in contrast cu statura mignona. Intr-o fatala zi, dupa ce a inghitit prea mult mercur, si-a pierdut mustatile. Le-a pus, insa, cu regrete eterne, intr-o cutiuta. Se sinucide cu opiu, ca sa nu zica lumea de el asa: “Iata Daniil Scavinschi cel mititel la statura / Carui ii cazu mustata si e chiar caricatura”. Biletelul lui de sinucidere este, iata, poetic si ironic. O ultima dorinta? Il roaga cu limba de moarte pe Negruzzi sa-i puna-n mormant cutia unde pastra nepretuitele mustati.Iorga, mustacios si el, il vede si nu-i vine sa creada ca-i Eminescu. In zilele acelea era un om bolnav. Mustata lui de barbat frumos era o amintire palida. La Botosani avea mustata groasa, neingrijita, de om suferind: “Trecea pe stradele Iasului un om greoi, gros, cu mustatile rase, rau imbracat, impiedicat in miscari, care-si smulgea firele de par de pe fata si apuca de turnure pe femeile are-i placeau. Multi se tineau de dansul - Doamne, iarta-i! - distrandu-se.De tanar isi purta sarcastic tuleiele. Parul si-l pieptana pe spate. Era cinic si sarcastic. Nu se cruta nici pe el insusi. Orgolios, histrionic. Glumea cu Mateiu, fiul, cat sa-i scoata aerele nobiliare din cap. Lua in zeflemea fix infatisarea fizica a neamului sau, pentru ca Mateiu sa scape de obsesia pentru boierie. Asa ca ii povestea fiului ca familia lor descinde din neam de placintari balcanici cu scarfarlia tesita, din cauza tavilor carate pe teasta, vreme de generatii. O minciuna sfruntata, desigur. Ironia aspra razbate din mustata lui Caragiale.Mustata pamfletarului Arghezi avea mustata tepoasa. Studia haimanaua si mojicul si-i lua la sudalmi. Era pamfletar. Ponegrea orice defect, nu-i scapa niciun fir de par de-ale ticalosului. A defaimat si mustati. Uite cum se lua Tudor Arghezi de mustata ambasadorului german la Bucureşti, von Killinger, in 1943, cand a scris pamfletul “Baroane”: “Incepi sa tremuri acum, cazatura. Asa s-a intamplat cu toti cati au umblat sa-mi fure binele ce mi l-a dat Dumnezeu. Te-ai cam subtiat si invinetit. Obrazul ti-a intrat in gura, gulerul ti-a cazut pe gat ca un cerc de putina uscata. Daca te mai usuci nitel, o sa-ti adune doagele de pe jos. Ce floaca plouata-n capul tau! Ce mustata pleostita! Ce ochi flescaiţt!” Ce i s-a intamplat dupa acest pamflet? A fost inchis trei luni. Arghezi si-a purtat curajos mustata.Mustata si stelutele din genele eiMircea Cartarescu a scris versul despre mustata in poezia “Stelute in genele ei”: ”Ningea pe firele de troleibuz, pe toneta de tichete ITB / ningea pe mustata mea si pe gagica in rosu de alaturi / tramvaiele aveau stergatoare de parbriz şi erau... hai, toti in cor: / erau stelute in genele ei.” Cartarescu a purtat multa vreme parul lung si mustata deasa.El suferea de boala melancholiei. Un articol din revista Scribner’s, cu titlul „The Last Days of Edgar A. Poe”, publicat in 1878, descrie mustata macabra a scriitorului: „Purta o mustata intunecata, pastrata cu meticulozitate. Totusi, mustata nu ascundea in intregime o expresie usor contractata a gurii si o zvacnire ocazionala a buzei superioare, asemanatoare cu un ranjet. Acest suras dispretuitor, era, intr-adevar, o insinuare de exaltare - o miscare a buzei, abia perceptibila si totusi intens expresiva. Nu era in ea nimic malitios, ci doar mult sarcasm...”. Un detaliu sumbru: Edgar Poe si-a gasit literarul sfarsit dupa ce a tras enorm la mustata (a baut).Privim in abisul mustatii sale de filosof. O mustata intruziva, incisiva. Gigantica si paraginita. Nihilista. Cat abisul. "Cand te uiti indelung intr-un abis, abisul se uita si el la tine", a spus Nietzsche. Dar simplicam aforismul lui Nietzsche.Flaubert s-a autocaracterizat: “Sunt un om pur sange, viguros, trupes”. Mustata e asijderea. Enorma. Cu colturile indreptate-n jos. Scriitorului francez ii era atat de draga mustata, incat atunci cand si-a ras-o la barbier, a deplans pierderea intr-o scrisoare adresata mamei sale: " ...="" barba="" mea="" saraca,="" scaldata="" in="" nil,="" suflata="" de="" vanturile="" desertului,="" mult="" parfumata="" fumul="" tabacului!"O netezea cu aratatorul. Proust dichisea mustata cu un preparat cosmetic parfumat pe baza de lanolina. Dadea scama de pe melon. Intra doar diafan si nonsalant la salonul literar. Era adoratul duceselor fin-de-siècle si al cocotelor (grandes cocottes). A scris despre numeroase mustati. Uite, Baronul de Charlus, daca-l stiti din „In cautarea timpului pierdut”. Proust scrie ca purta baston de abanos pe care-l ridica ca pe o rapiera si-si purta mustata tip ghidon. Insusi Salvador Dali l-a imitat pe Proust. „Domnul Proust folosea aceeasi pomada pe care o folosesc eu pentru mustata.”Acum, iata o mustata ca un joc de cuvinte de-ale lui Joyce. Plina, asadar, de echivoc, la fel ca opera scriitorului irlandez. La prima vedere, podoaba de deasupra buzei lui James Joyce pare putin incongruenta. Apoi, incepe sa-si dezvaluie secretele: Mustata este un centru de greutate in lumea lui Joyce, care altfel, se schimba in mod constant. Este, in esenta, o expresie a echilibrului, in contrast cu opera sa impenetrabila. In oricare poza, Joyce poarta mustata recognoscibila. Uite un citat despre domni, barbi si mustati din romanul “Ulise” : " dl. Bloom arunca o privire cu mustata lui furioasa catre chipul bland al domnului Power, apoi inspre fata si barba martin Cunningham, care tremurau din rarunchi.”