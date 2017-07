Tragerile armatei romane "luau tinta" cetatea geto-dacica ​Zimnicea-Teleorman, pe vremea lui Ceausescu. Ce-a ramas din cetate cititi la SuperRelativele Romaniei

Acum pe locul cetatii sunt ruine, dune si caini pripasiti care latra paguba sitului arheologic. Cetatea de tip dava dateaza din secolul IV i.Hr. Numele cetatii e necunoscut din izvoarele istorice.Se crede, de asemenea, ca este cetatea despre care scria Arrianus ca a fost distrusa de generalul lui Alexandru Macedon, Lisimachos in timpul expeditiei sale impotriva tribalilor, in anul 335 i.H. Are o suprafata de 9 hectare. S-au facut sapaturi arheologice in zona. Astfel s-a descoperit ca geto-dacii erau olari.In cetatea Zimnicea s-au gasit vase lucrate cu mana sau la roata, pentru gospodarie. Obiectele decorative scoase de arheologi erau rozete cu motive florale.Nici urma de istorie langa cetate in 2017. Zidurile au amprenta omului si a armelor lui de foc. Inchipuiti-va. Prin anii ’80 armata organiza trageri in cetate. Militarii puneau tintele pe zidul cel mare, care da inspre Dunare. Ciuruiau cetatea cu mandrie. “Ba, nici nu trecea prin zidul dacic glontul nostru de secol XX”, povesteste un zimnicean. Tot pe vremea lui Ceusescu veneau copiii sa se joace la cetate. Atunci erau macar tuneluri, ziduri. Zgatiile mici veneau pe sestache dupa ce plecau militarii cu pusca si furau glontul din zid. Faceau colectie. Se jucau cu glontul Armatei Romane. In anii ’90 se mergea cu bicicleta la cetate. In zona, un cartier de oameni saraci pazit de caini vagabonzi. Cetatea era in decrepitudine dupa Revolutie. Nimic geto-dacic in zid, cetatea parea un mit. Copiii jucau v-ati ascunselea printre pietre. Acum cetatea e delabrata de tot. Aproape stearsa de pe fata pamantului. O duna. O piatra. Un zid pe care creste un muschi istovit – iata ce-a ramas din “Zimnidava.”