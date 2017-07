​Plecam cu teatru Frilansar prin Romania. Vara asta, veti citi reportaje speciale despre oameni&comunitati de la granitele Romaniei

Ideea este a lui Daniel Chirila&Frilensar. Care-i ideea? Sa-nconjoare Romania, jucand in localitati de granite piese de teatru. Teatru va patrunde acolo unde doar vamesii si calauzele stiu cel mai bine locurile. In catune de care nu auzim decat daca vrem sa trecem granita la rusi, ucraineni, bulgari. In zone multiculturale, cu oameni sensibili la nuante, obisnuiti cu de toate, si cu grozavii si cu gesturi eroice.Frilensar pe CONTUOR &Haute Culture insumeaza peste 2800 km rutieri. Vom avea reportaje, de la fatᅩa locului, cu omul de granita. Din viata lui de fiecare zi, dar si pus in fata artei.21 iulie - Malu, jud. Giurgiu, 26 iulie - Nadlac, jud. Arad, 28 iulie - Toboliu, jud. Bihor, 2 august - Halmeu, jud. Satu Mare, 5 august - Sapanta, jud. Maramures, 7 august - Radauti, jud. Suceava, 8 august - Horodistea, jud. Botosani, 9 august - Drinceni, jud. Vaslui, 12 august - Jurilovca, jud. Tulcea, 14 august - Vama Veche, jud. Constanta.In colaborare cu Teatrul LUNI de la Green Hours, platforma de teatru independent Frilensar, a dat nastere unei trilogii, TRISTORY sau Trilogia emotiilor traditional neinchipuite, pornind de traditii, obiceiuri si mituri romanesᅩti.o reinterpretare in maniera shakespeariana a povestii Capra cu trei iezi, un spectacol care a participat la numeroase festivaluri de teatru sᅩi care se bucuraᅩ de 2 premii (Premiul pentru dramaturgie la Maratonul teatrului independent 2014 sᅩi Premiu carpato-danubiano-pontic la Festivalul natᅩional de teatru independent 2014) .cantece despre copilaria furata, este inspirat din basmul Fata babei si fata mosneagului si vorbeste intr-o cheie muzicala despre copilaria personajului principal, Hadika, o fata care a plecat de acasa pentru a-si gasi menirea. Spectacolul interfereaza pe langa miturile din povestile si basmele romanesti si cu simboluri gasite in traditia japoneza, reprezentand un mix intercultural plin de umor si note muzicale.Inspirat din balada popularaᅩ Mioritᅩa, spectacolul chestioneazaᅩ intr-o manieraᅩ tragi-comicaᅩ atat disparitᅩia baciului moldovean, cat sᅩi situatᅩia mioarei raᅩmasaᅩ singurul martor al tragediei. Pe langaᅩ acestea, piesa trateazaᅩ simboluri ca Mesᅩterul Manole, Ana sau Baba Dochia, ajungand saᅩ fie pretextul unei dezbateri privind lupta binelui cu raᅩul. Spectacolul Mioritza a fost selectat de curand in cadrul Festivalului internatᅩional de teatru nou, Arad, editia 2017.Grup de tineri si foarte tineri artisti independenti care se manifesta cat mai liber cu putinta prin teatru. Incearca orice, nu fug de nimic, fara compromisuri, dimineata, la amiaza, noaptea, in bar, in teatru, pe strada, de la experiment la traditie, oriunde exista sau pot capacita un public sincer si atent. A avut peste 100 de reprezentatii in Bucuresti si in tara, reusind sa participe la numeroase festivaluri, dintre care amintim premiul castigat in cadrul Galei Hop in 2016, Premiul pentru cea mai buna trupa de actori.Frilensar are in prezent patru spectacole active (Malaies in Calcaies, Mioritza, Once upon si Inaintea erei noastre) si inca doua spectacole in pregatire ( Priveste cerul si Who I am).Frilensar are 7 membri stabili (Loredana Cosovanu, Alina Mindru, Claudia Chiras, Tiberiu Enache, Dumitru Georgescu, Ovidiu Cosovanu si Daniel Chirila) si doi colaboratori (Maria Veronica Varlan si Tudor Morar).Trupa Frilensar a fost adoptata de Teatrul LUNI de la Green Hours, Bucuresti, producatorul acestui proiect. Acesta este cel mai vechi spatiu independent din Romania (infiintat la 1 decembrie 1997), recompensat de-a lungul anilor cu premii atat nationale (Premiul de Excelenta UNITER Romania, Premiul pentru Creatie in Teatrul Independent - acordat de Ministerul Culturii), cat si internationale ( Fringe Dublin, Fringe New York, s.a.)Partea artistica a proiectului este finantata de catre Administratia Fondului Cultural National. Parteneri institutionali: Politia de Frontiera, Primaria comunei Malu, Primaria Nadlac, Primaria comunei Toboliu, Primaria comunei Halmeu, Primaria comunei Sapanta, Primaria Radauti, Primaria comunei Paltinia, Primaria comunei Drinceni, Primaria comunei Jurilovca, Primaria Limanu, Centrul Cultural Ceh ¬