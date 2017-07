Exclusivitate Tarja Turunen. De la Nightwish, James Bond la  “The Shadow Self”. Lebada de foc, daruita cu "diamant".

Sa incepem prin a vorbi despre Finlanda si despre... lebede (Kalevala, Swan of Tuonela al lui Jan Sibelius). Imi pari o lebada ce continua sa isi caute familia (muzicala), vorbind metaforic, ce aduce prin versatilitate cu Vainamoinen, eroul samanistic posesor de puteri magice prin cant. Cat de adanci sunt radacinile tale in mitologia finlandeza?Ca sa fiu complet sincera cu tine, realmente nu cred ca radacinile mele au vreo mare legatura cu mitologia finlandeza. Dar faptul ca sunt finlandeza nu se va schimba cu niciun chip si, chiar daca am trait un numar mare de ani departe de tara mea natala, nu inseamna ca nu... there is always a little Finland inside of me. Mitologia finlandeza nu reflecta insa cu adevarat nici arta mea si nici pe mine insumi.Ai inceput ca o lebada neagra (perioada Nightwish), te-ai transformat intr-una alba (lieduri, Ave Maria, muzica clasica) pentru a te reinventa ca una "hibrid", plasata pe frontiera dintre muzica culta si cultura Pop, in care mixezi cu nonsalanta Metal-ul cu teme de cabaret (Offenbach) si aranjamente clasice cu Glam-Rock. Ce tip de "lebada" intentionezi sa fii si... sa ramai?Presupun ca sunt o fire swan, o lebada de foc. Focul reprezinta puterea neinfricata, dar el poate fi stins foarte usor cu apa. Am in mine ceva si din lebada alba si din cea neagra, iar trasaturile lor imi completeaza personalitatea. Daca am vorbi legat de muzica, Rock-ul ar fi culoarea neagra din mine iar muzica clasica cea alba. Iubesc provocarile pe care ambele mi le ofera in prezent si libertatea pe care o am sa lucrez incercand sa raspund la ele.Cand si cum ti-ai descoperit apetitul pentru a compune muzica?Mi-am dorit mai mult decat orice altceva sa incep a compune cantece in momentul in care episodul din viata mea legat de trupa [Nightwish n.r.] s-a incheiat. Nu eram insa deloc increzatoare ca sunt capabila sa o fac de una singura, ba chiar eram nitel anxioasa pe tema asta, astfel incat am invitat compozitori profesionisti sa imi dea o mana de ajutor pentru a-mi lansa cariera solo. Am fost la inceput extrem de timida in a-mi expune ideile dar, cu ajutorul oamenilor din jurul meu care nu au contenit sa ma incurajeze, am inceput sa simt ca sunt pregatita sa ma exprim. A fost o experienta formidabila sa constientizez ca nu pot face greseli atunci cand imi compun propriile cantece. Daca acestea mi se par mie ca suna bine, atunci acest lucru e suficient.Prin compozitie, te-ai reinventat inclusiv ca voce, proces deloc simplu de asumat de catre un artist. Cum ai reusit (si, te rog... da-mi un raspuns care vine din inima si nu din minte)?Cant din tot sufletul. Sunt o persoana extrem de sensibila iar scopul meu in viata este sa raman o persoana fericita. Muzica a fost prima iubire a vietii mele iar pasiunea pentru ea ma mana inainte in fiecare zi. Cu niciun chip nu ma vei vedea facand ceva legat de muzica de care eu, personal, sa nu ma bucur. Cred ca ar fi doar o pierdere de timp. Timpul in viata este pretios, este fragil si imprevizibil, astfel incat nu sunt dispusa sa imi consum timpul in van. De asta lucrez in permanenta extrem de mult. Imi creez propriile provocari si caut inspiratie in oamenii care ma inconjoara.Ii iubesc pe muzicienii cu care colaborez ca pe fratii mei pentru ca ma inspira. Ma determina sa fiu mai buna in ceea ce fac. Sunt convinsa ca acest lucru se intampla cuiva care este super-norocos iar eu stiu acum ca am fost extrem de norocoasa sa gasesc oameni care m-au ajutat sa cresc. Libertatea pe care mi-am dobandit-o brusc dupa o cariera indelungata intr-o trupa a fost atat de mare incat, chiar si acum, reprezinta pentru mine o temelie pentru gasirea inspiratiei.Fiecare proiect solo dupa perioada cu Nightwish este foarte elaborat si sofisticat din punct de vedere al productiei. Presupun ca, totusi, nu tu esti cea care te ocupi de toate detaliile realizarii produsului final, indiferent ca este un album sau turneu...Lucrez indeaproape cu sotul meu, care isi asuma toate aspectele practice legate de cariera mea. Eu imi vad de partea artistica iar el face restul. Sunt foarte norocoasa sa am alaturi o persoana pe care ma pot baza pe deplin.Sigur, lucram zi si noapte, si... acasa. Cateodata nu este chiar usor, pentru oricare dintre noi, din moment ce avem o familie impreuna, dar el este tot ce mi se putea intampla mai bun in viata in conditiile date. Cred ca am ajuns prin ceea ce fac la un anume nivel de calitate si nu-mi place deloc ideea de a cobori stacheta. Tin ca intotdeauna sa prezint ascultatorilor mei creatia mea ca pe un produs de inalta calitate si nu sunt dispusa sa fac rabat la asta. Look-ul tau a suferit permanente schimbari, de la piele la satin si de la aerul inocent la cel de vampa glam... Aparitiile mele sunt intotdeauna in concordanta cu arta mea. Tot ceea ce folosesc pe scena intr-un turneu are legatura cu albumul pe care il promovez si cu piesele pe care le interpretez in concertele respective.Ador sa imi gandesc propriile tinute de scena pentru ca imi accentueaza sentimentul de libertate si imi alimenteaza jocul cu idei nebunesti. Am atras alaturi de mine o echipa formidabila care se ocupa de executia lor iar asta face ca rezultatul sa fie minunat.Ce s-a intamplat cu proiectul The Beauty and the Beat, cel cu Mike Terrana, care suna promitator, dar care s-a dovedit a fi efemer deoarece ai ales sa continui cu Ave Maria?Beauty and the Beat a fost un proiect care si-a trait... traiul. O idee frumoasa care ne-a permis sa facem turneul si sa inregistram si sa filmam cele mai interesante momente. It was fun while it lasted. Albumul meu de muzica clasica Ave Maria si turneele legate de acesta nu au absolut nicio legatura cu proiectul The Beauty and The Beat. Sunt doua proiecte complet distincte. Visam de ani buni sa pot inregistra si sa pot produce un album de muzica clasica si, finalmente, am gasit curajul si timpul de a ma concentra asupra lui. A fost o experienta uluitoare sa realizez ca sunt cu adevarat capabila sa parcurg acest proces de la cap la coada. Mi-a luat foarte, foarte mult timp sa pregatesc acest album.Despre filme. Chiar reusesti sa ma surprinzi! Iti trebuie o doza substantiala de curaj sa ataci melodia Goldfinger (James Bond), devenita un hit clasic in interpretarea lui Shirley Bassey. Ce te-a determinat sa incerci o astfel de aventura?Sunt o mare fana a filmelor cu James Bond si a pieselor cantate in ele. De asta am compus si ¬my own Bond song intitulat In for a Kill pentru cel de-al doilea meu album, What Lies Beneath. Cantecul a fost totalmente inspirat de temele Bond. Goldfinger a fost o piesa pe care am interpretat-o cu multi ani in urma intr-o emisiune TV finlandeza si, la acea vreme, mi s-a parut foarte dificila. "In For A Kill"A continuat sa ma bantuie pana in zilele noastre asa ca, in timpul turneului meu sud-american am decis sa o includ in set list-ul de concert si sa incerc a-i da o tusa noua. Mi-a picat foarte bine si am hotarat, doar ca amuzament, sa o inregistrez in studio. Am fost fericita ca, dupa atatia ani de exercitii epuizante in ceea ce priveste cultivarea vocii, m-am simtit in sfarsit pregatita sa interpretez acest cantec special. Pentru Shadow Self (2016), ai colaborat pentru a ta Undertaker cu Atli Orvarsson, compozitorul islandez care lucreaza acum din greu la Hollywood (The Mortal Instruments, Vantage Point).La randul tau, ai fost sau nu tentata de mirajul muzicii de film, de a crea compozitii pentru coloane sonore?L-am cunoscut pe Atli pe cand lucram la productia primului meu album in Remote Control Studios din Los Angeles, cand el isi avea deja propriul studio in vecinatate. Am convenit inca de pe-atunci sa colaboram dar momentul potrivit s-a ivit abia recent, dupa destui ani. Este un compozitor de muzica de film foarte talentat si o persoana foarte calda, ce intelege dificultatile prin care trec de fiecare data cand sunt pusa in situatia de a compune o piesa pentru un film. Sigur ca imi doresc sa compun coloana sonora a unui film intreg intr-o buna zi si sper ca, odata si-odata, visul meu va deveni realitate. Ar fi extraordinar!Inchid cercul cu obsesia mea pentru lebede... Academia Sibelius, apoi Karlsruhe, de la muzica bisericeasca la clasica in multi ani de pregatire dura. Harul tau a presupus si costuri, renuntari si sacrificii. Erai una dintre lebedele ratacite in cardul de rate obisnuite. Cum ai rezistat?De cand eram mica si pana acum, muzica inseamna totul pentru mine. Am crescut ca singura fata alaturi de doi frati si, in primii sase ani de scoala, am fost singura fata din clasa. M-am obisnuit sa fiu inconjurata doar de baieti dar asta doar pentru ca muzica ma facea fericita. Multi ani am fost batjocorita de fetele din clasele mai mari si, datorita acelei perioade si a acumularii de experiente neplacute, mi-am pus toata energia in a ma perfectiona in ceea ce ma facea fericita, muzica.Viata mea s-a umplut de diverse lectii despre muzica si, intr-un anume fel, am ajuns sa uit de lumea din jurul meu. I just wanted to learn more about my love. Profesoara mea de muzica de la universitate mi-a zis odata ca trebuie sa am intodeauna grija de diamantul meu. Se referea la vocea mea. Spunea ca exista mii de interpreti capabili sa cante perfect din punct de vedere al tehnicii dar care nu vor reusi sa miste sau sa tuseze emotional prin interpretare si ca doar putini sunt aceia care poseda acest diamant, harul de a-i face pe oameni sa rezoneze. Mi-a spus ca eu sunt inzestrata cu acest dar si nu voi uita niciodata cuvintele sale. Aveam varsta de 19 ani.Si ultima intrebare... care consideri ca este rolul muzicii in modelarea sociala in secolul 21 care, intr-un timp foarte scurt, a indus oamenilor un puternic sentiment de insecuritate personala (terorism, criza economica, incalzirea globala, etc.)?Muzica reprezinta ceva de care intotdeauna vom avea nevoie. Gandeste-te la o viata fara muzica si cat de mizerabil ar arata o lume lipsita de aceasta. Nici nu mai conteaza daca oamenii sunt dispusi sa plateasca pentru ea sau ca valoarea ei a scazut, importanta muzicii nu se va diminua niciodata. Muzica te bombardeaza cu simtaminte. Te poate ajuta daca esti cazut la pamant, daca esti speriat sau daca te simti rau. In egala masura, iti poate insa transmite sentimente precum dragostea, grija fata de apropiati sau dorinta de a fi acceptat ca parte a comunitatii, ceea ce, tinand cont de lumea in care traim in ziua de astazi, este esential, pentru ca avem cu adevarat nevoie de asta.