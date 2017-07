Ce-a facut romanul din urs? Impuscat de Ceausescu, reabilitat de catre Grasu XXL. Istorie buna de pus pe tricou!

Suntem printre singurii in Europa care mai au salbaticiuni prin paduri. Si suntem printre singurii din Europa care defrisam criminal padurile. Este vreo legatura intre cele doua superlative? Da, vinovat e ursul. “Face pagube materiale si pune in pericol vietile oamenilor”. Dar el are tot mai putina padure in care sa doarma, sa manance si sa se ascunda.. Ursul alunga betesugul omului, spulbera farmecele si scapa de Diavol casa sau tarla oilor, unde-l joaca ursarii.Ursarul e de obicei tigan si dreseaza ursul sa joace. Ritualul pentru alungarea bolii, durerii si a dracului il obliga pe bolnav sau pe indracit sa se culce la pamant, ursarul aseaza ursul peste el si se producea o magie de contact. Apara de friguri, este leac pentru „boala mare”Ursul lui Creanga e huiduma de animal credul care scapa-n capcana vulpii. Ursul a fost trimis sa faca rost de peste bagandu-si coada in apa inghetata.Ca ursul sa nu atace turmele si cirezile pasunate la munte, ursul se joaca. Ursul moare si invie, intr-o dramatizare simbolica a mitului renasterii naturii, chiar si de Anul Nou.In Tara Motilor exista traditia de a da copilului nou-nascut, inainte de a suge lapte prima data de la mama lui, o lingurita de grasime de urs calda, ca sa atraga asupra pruncului si puterile animalului sau ca acesta sa poata rezista influentei ursitoarelor, care vegheaza la capul lui si ii tes viitorul; in Tara Hategului, moasa unge copilul cu untura de urs ca sa fie „om tare”. SURSA Ursul apare pe vremea lui Ceausescu intr-o piesa Sfinx, in 1978: “Blana de urs - Zamolxes”. Melodia e o referinta la zeul tracilor, Zamolxis. Varianta numelui Zalmoxis se explica prin cuvantul trac “zalmos” („piele, blana”), ceea ce se acorda cu o anecdota conform careia, la nasterea lui, o blana de urs a fost aruncata peste Zalmoxis. Din aceasta etimologie, unii autori au dedus ca Zalmoxis ar fi fost la origine un Bärengott (zeu-urs). O mitologie!Tot Phoenix a scos “In umbra marelui Urs” in anul 2000, unde ursul e URSS, Rusia Sovietica, amenintare permanenta si tap ispasitor pentru intrebari existentiale La Phoenix: “Unde-s sperantele, n-a mai ramas niciuna?”Marele vanator a fost Nicolae Ceausescu. Ii placeau ursii. Ii vana pe zi. Noaptea se incumeta la cerbul carpatin. Ursii cadeau precum carnea de tun:Morbul vanatorii s-a transmis catre VIP-urile politicii si businessului in Romania de azi. Ion Tiriac in rezervatia sa de la Balc a cumparat chiar ursi panda. Si, mai mult, Tiriac i-a promis lui Adrian Nastase, vanator impatimit el insusi, ca-i ofera dreptul de a vana un urs panda, in cazul in care ursul ataca mistretii.In 2015, rapperul Grasu XXL feat Mari & DJ Undoo scot piesa “Blana de urs”. Grasu isi pune blana de urs si iese pe strada, incordandu-si muschii de rapper. Masculinitate, forta, virulenta, vehemanta:Iti place Istoria noastra? Da like pe contul Facebook si mesaj pe eugen.istodor@hotnews.ro. Iti trimitem desenul Ursului. Bun de pus pe tricou!