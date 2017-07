Romanul zice: Comisia Alegeri 2009 umbla dupa "Cai verzi pe pereti". Vezi explicatia vorbei populare

G. Alexici (1899) indica simplutine mai mult de fictiune decat de realitate: “drac-o vazut cal verde si cuminte”.Expresia o putem vedea reluata de Rebreanu in Ion. Aici are sens de neseriozitate: “In loc sa umbli dup acai verzi, mai bine ti-ai cauta sit u un post pe undeva, ca esti cat muntele…”.Ispirescu (Cei trei frati imparati) nu vede cai, ci icre verzi “umbli dupa icre verzi”, insemnand ca esti un pierde vara, vai de capul tau!se adauga formulei finale in Chirita lui Alecsandri: “umbli dupa cai verzi pe pereti”.In Scriban expresia inseamna: a aiura, a abera, a vedea lucruri fantastice, a indruga nimicuri. Cuvantul “a umbla” (fara tinta) accentueaza delirul, iar el este adesea inlocuit cu verbul “a visa” din expresia “viseaza cai verzi pe pereti.”Seria PROVERBE CIVICE este inspirata de Dictionarul lui Stelian Dumistracel.O lista a Proverbelor civice si a explicatiei lor gasiti aici.