Graffiti in lumea interlopa Buzesti - Gara de Nord. Partea a II-a a Hartii Street Art

Pe Banului e plin. E facultatea artistilorMergand spre UNARTE-Grivita, intram in curte. Peretii au modele, mozaicuri vechi ce reprezinta muzele artelor, muzele noastre. Pe ici colo si cate un mural, unul mare de tot deasupra unor tomberoane, in spatele curtii.In jos pe Calea Grivitei, printre ruine si palate mari ce puteau fi frumoase, mai multi rromi decat street art. Aici e fara bun gust si fara mesaj, fiecare a facut ce l-a taiat capul.Pe aceasta strada a antitezelor, mai jos gasim Baia Grivita, abandonata. Nici macar un graffiti mic. Un anunt doar, fara speranta: "INCHIS pe perioada nedeterminata".Aproape de iesirea pe Buzesti, pe dreapta, un mare calcan este pictat de Obie Platon, din nou. Aici Coloana Saraciei Infinite domneste asupra terenului gol, plin de moloz si caini rai. Cum ne-am apropiat sa fotografiem, locatarii au dat drumul la Bullterrier.Pe Buzesti duhneste a mucegai, a distrugere, a rahat (de om). Cate un desen mazgalit si din loc in loc aici, dar in general pustiu. O zona istorica distrusa complet, umbre ale unor case superbe inca raman in picioare. O portiune intreaga de parcari, adica o bariera si un semn cu "Parcare cu plata" – 9 lei pentru 15 minute. WTF? Cine le are e multimilonar, pe secunda, deja.Pe arsita asta ne trebuia: o cocioaba distrusa unde era "Masaj japonez". Cu terapie, esente, fite. Peste acest business care clar nu avea ce cauta acolo se deschide "in curand" un alt centru de frectii romanesti. Nationalism la scara mica.Si pentru ca E Gara de Nord, finalul traseului nostru cu graffiti este exclusiv interlop. Am fost "agatati" de taximetristii-pirati in fatza Garii. Apoi, ni s-a oferit sex la 50 de lei, pardon, 30, dupa negocieri. Era prea cald am spus si pretul s-a redus.De la strada Academiei - magazinul de carne, la Calea Victoriei 120 - Grupul pentru Dialog Social-Greenhours. Am umblat pe schele, am cotrobait in curti interioare.