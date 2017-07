My Sixties: Tara driganelor. Supravietuirea

La alimentara de la Cocosul Alb gaseai ulei la butoi si marmelada, la Curtea de Fier puteai cumpara cuie si sobe Vesta, iar cei doi frati evrei care tineau pravalia de stofe, vindeau in acelasi loc, stamba si doc. Orasul o ducea destul de bine datorita combinatului chimic, construit inainte de razboi si unde se fabricau explozibili. Totusi, nu exista an in care trinitrotoluenul sa nu sparga toate geamurile in oras si sa nu ia vietile catorva nenorociti obligati sa lucreze in sectiile speciale.

La inceputul anilor 1960, tot la Fagaras, din difuzoarele Radioficarii, am putut auzi si primele versiuni romanesti de rock-and-roll si twist, dar care semanau al naibii de mult cu cantecele care ne indemnau sa ii croim vietii nou fagas. Ascultarea lor nu poate starni astazi mai mult decat niste nostalgii vintage. Si totusi, o voce tintuieste timpul in loc:



Maria Tanase - Blestem - Cine iubeste si lasa (Taraitul sarpelui)







Este vocea Mariei Tanase, a carei mama era originara din satul Carta (de unde provenea si Badea Cartan) de langa Fagaras, o voce care s-a stins in 1963, dar a carei magie nu am stiut si nu stim sa o pretuim cum ar trebui. O muzica cu nimic mai prejos decat blues-ul elitelor initiate.



Blestemul Cine iubeste si lasa, care se pare ca a fost cules din satul Dragus, tot de langa Fagaras, a fost inregistrata prima oara in 1936, la casa de discuri Columbia. Cantecele Mariei Tanase ii placeau foarte mult mamei, pe atunci eu eram cu rock-ul.



Maria Tanase - Ciuleandra







Maria Tanase - Povestea cenzurata (documentar)