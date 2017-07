Jaful “patriotic” de pe Platoul Bucegi. SuperRelativele Romaniei 

Inaltimi relativ scazute, deci accesibilitate chiar si iarna. Proximitate de zonele urbane hipercunoscute ale Romaniei montane. Care mai de care dintre potentatii vremii viseaza o vila in creierul Bucegiului. Daca tot e usor de escaladat cu piciorul de ce sa nu mergem cu masina, daca tot sunt popasuri turistice, de ce nu am avea si vila personala?Tupeul cat vila este la Busteni. Primaria a facut retrocedari pana si pe Platou. Mii de hectare au intrat pe mana mafiei: politica, judecatorie, procuratura, functionari ai primariei. Click si Vezi ancheta pe larg aici. Acolo unde legal nu se poate construi, ca doar avem o lege stricta privind Parcul Natural Bucegi!Pe siteurile de imobiliare a fost pana acum un an chiar un teren la Babele pe care se cerea un milion de euro. Culmea este o vila de 3 etaje, parasita acum, culmea, a Ministerului Mediului. E la Babele. Sta inceputa si neterminata.Fiindca e Bucegiul bland si te inghite. Trendul acesta imobiliar este inecat in fum de mititei. Esti printre mititei? Daca muntele permite, de ce nu? Poti face gratar, poti sa arunci gunoaie. Muntele tace, n-are cuvinte, dar nici Marele roman nu are nimic de spus. Click pentru ancheta pe larg AICI. Marele Roman e preocupat! In locul unor actiuni ferme, de aparare a Muntelui, ce avem? O forma patologica de ridicare in slavi a unei Dacii, despre care n-avem multe informatii. Multe minti se mint ca Bucegiul era, este si va fi Centrul energetic al lumii. Este o patologie nascuta o data cu presedintele Republicii Socialiste Romania, Nicolae Ceausescu. Dumnealui stia despre daci exact atat cat trebuia ca sa faca din nimic un bici de proslavire a propriei personalitati. Patriotismul de Bucegi? Perdea de fum de mititei. Praf in ochi ca suntem buricul pamantului. Alergie fara vila.Cine-i de vina? Consiliile Judetene, Ministerul Culturii, Ministerul Turismului, NOI, tu si Eu.Nu-i asa ca mergi in weekend prin aceste locuri. Ia aminte la:





