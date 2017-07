Romanul zice: Cu guvernul Tudose “sarim din lac in put”. Explicatia proverbului civic

Sensul expresiei este clar: a da dintr-o belea in alta, dintr-un necaz in altul. Grindeanu era dracu, dar am dat de ta-su.Interesant cu aceasta expresie populara este ca aproape vezi gestul, nu-i asa? Da, gestul de a sari din lac in put. Doar ca aceasta actiune nu poate fi facuta fara sa gandesti un pic. Saritura in putul fantanii, la care se face referire, e dificila: e greu sa te strecori prin putul unei fantani fara sa nu stii ce faci cu adevarat.Apoi, de ce lacul e “mai de treaba” ca putul? Lacul e o intindere, uneori chiar mai adanca decat putul.Cartea profesorului Stelian Dumistracel, din care ne-am mai inspirat si in alte cazuri, aminteste de peisajul de la sat. Pe langa putul, de unde satenii luau apa, pentru ei si animale, se forma o balta, “lac”. Lacul acela era format de ploi sau pur si simplu pentru ca se scurgea apa din caldare.Din lac/balta se adapau animalele. Acesta pare sensul initial al expresiei.Dupa cum se observa, in sensul initial al expresiei, este inclus si un alt adevar. Dai de necaz atat de tare ca ajungi, vai, ca un animal.Haute Culture ti-a oferit si alte explicatii, alte PROVERBE CIVICE:Mihalache p aste bobocii