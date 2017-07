Muschii si cartea. Cum a ajuns un ochelarist timid, specialist in masculinitate si arte martiale. Experienta Haute Culture 

Alexandru era ochelarist si timid. Isi umfla muschii la Sala. Asta da bine in ochii celorlalti. Alexandru Dincovici a mers mai departe. La lupta. Practica jiu jitsu brazilian, trece prin kickboxing, karate Kyokushin, arte martiale filipineze, bineinteles, cu cutit.A simtit durere, esec, violenta. Ochelarii, tot pe nas. Emotiile nu l-au parasit. Stie proceduri si stie ce urmeaza: performanta. Dar muschii lui nu-s de competitia asta. Si mai stie ca trendul “trupului functional” nu-i de el. Experienta sa devine teza de doctorat despre Masculinitate. Si chiar a ajuns sa tina cursuri la Masteratul de Antropologie al lui Vintila Mihailescu pe tema aceasta. A intrat in alta “competitie”. Isi vede trecutul de luptator, cu alti ochi.Ma duceam la sala din liceu. Ochelarist, timid, fara incredere in mine. Trageam putin de fiare si-mi ziceam: ce tare sunt! Toate salile insa sunt oglinzi. The pump, are o vorba Schwartzenegger. Ti se umfla muschii, crezi ca esti mai mare. Dupa cateva ore te dezumfli. Apoi, te si doare. Tragi dimineata de muschi, seara nu esti in stare sa aduci de la magazin nici doua kile de apa. Te dor muschii ca dracu.Am trecut la nivelul urmator. “Cu muschii mei pe cine bat?” Am facut sporturi de lupta. De tranta. Am practicat jiu jitsu brazilian, am trecut prin kickboxing, karate Kyokushin, arte martiale filipineze.Primul lucru pe care l-am simtit, care m-a cutremurat si speriat a fost atingerea, bratul celuilalt. Foarte ciudat. Pana atunci, in tramvai, te mai impinge careva. Cam asta-i atingerea maxima. Dar acum? Cineva necunoscut vine deasupra ta, are greutate, te sufoca. Iti schimbi modul de a fi in functie de mirosul, bratul celui din fata ta, de tranta luata, de cutitul de care te feresti.Violenta o simti. Greutatea o uiti. Cand? Cand il infrangi pe celalalt! Devine incredere in tine. Nimic nu se compara cu asta: sa-l bati pe celalalt.Totul este instant. Iti antrenezi privirea. Vezi procedurile. Ca-n orice practica, vezi cum se misca celalalt, simti cand se “deschide” prea mult, cand nu acopera o zona. Asa speculezi slabiciunea celuilalt.Numarul miscarilor corpului este limitat. nimic infinit. in conditiile astea, ce stii tu in plus fata de ce nu stiu eu. ce poti sa-mi faci tu altceva decat pot stii eu sa-ti fac? Tot ce conteaza este viteza de actiune si de reactie. Asta-i “smecheria”.Victoria te tine pe linia de plutire si te face sa cauti noi victorii. Te intrebi: ce ti se poate intampla? Il bati, te bate. Maxim? Poti sa lesini, in sala. Dintr-o strangulare, pe saltea. Procedurile educa instinctele, il invata pe celalalt cand sa se opreasca. Violenta Nu este prejudecata aia: uite manelistii, bataia, interlopii. Violenta = skill. Depinde de cultura dobandita si inteleasa de muschii, de emotiile, de mintea ta.1.Oricine poate fi violent. Da un pumn in gura, da o piatra in cap.2. Dar violenta indurata in sala? Violenta inseamna sa iei bataie ca sa stii sa dai bataie. violenta te educa. Te doare, induri durerea tocmai pentru a invata, pentru a merge mai departe si a invinge la randul tau. Violenta e buna, accidentarea te scoate din functii. Violenta alimenteaza motorul. Accidentarea omoara masina.3. Filosofia violentei = sa-l simti pe celalalt ca pe tine. Sa stii sa folosesti violenta atat cat trebuie, sa intelegi ca esti la sport, nu te loveste nimeni sa-ti ia banii, nevasta, viata.Si un smartphone ne schimba felul de a fi. Interactiunea cu el, descoperirea de functii. Ne concentram pe felul de operare. Iti iei pantofi noi, piciorul se reconfigureaza. In sala, insa, cu adevarat conteaza un echipament care te ajuta sa fii “mai usor”, psihic si fizic.Cand ai intrat in sala, ai intrat in ideologie. Prima: esti prost daca nu faci fitness. Esti sedentar la birou, trebuie sa te misti! Pai, ce spun colegii care mereu sunt la sala? Si… nu-i asa ca esti mai productiv facand miscare? In definitiv, ce faci, frate, singur, in timpul liber? Esti plictisit, plictisitor, nu?In 2017 noi nu ne luptam cu nimeni. Nu intram intr-un razboi. Corpul in antichitatea greco-romana era dedicat luptei. Trebuia admirat ca frumos la vedere si puternic ca eficienta. Astazi, este antrenamentul, trendul, functional. A face ceva, cap-coada cu corpul. Corpul functional te invata anumite lucruri-cum sa cazi, cum sa urci treptele.Logica competitiei este insa cel mai absurd dintre trenduri. Nu poti fi competitiv cu orice pret. Simona Halep si-a taiat sanii pentru a fi eficienta. Poti face orice din tine functional, competitiv, dar, in fapt, in timp, devii nefunctional. Fericirea de azi, performanta de azi, te impinge inainte, dar mereu va fi cineva care va bate recordurile, va fi cineva mai bun ca tine. Te va face nefericit. Daca nu stii ce-i cu tine, daca nu stii cand sa te opresti. Daca nu stii, de ce nu, sa lesini.