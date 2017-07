Tabloid, Gigel, nervi, prohab, anonimat. Sa fii ministrul Culturii in Romania. Istorie Haute Culture

Ministrii pot fi impartiti in patru categorii: “nu stiu nici eu ce caut aici”, “ma guverneaza demonii”, “sunt celebru, deci ma plang” si “nu stiu ce-am patit”.N-au facut valuri, bazati pe 2 principii: 1. politica ma ia la ochi, sistemul este conservator, mai bine sunt invizibil. 2. Cand partidul n-are pe altul, ma numeste pe mine.In doua mandate succesive, tacerea sa manageriala a fost tulburata doar de o declaratie nefericita, l-a confundat pe Shakespeare cu Hamlet.Ministerul Culturii este locul unei “crime perfecte”. Conform algoritmului politic a dobandit doua mandate la Cultura. Acestea sunt netulburate de vreo masura legislativa remarcabila, ori de vreo interventie hotaratoare in salvarea patrimoniala.Andrei Plesu, fost ministru el insusi al Culturii, l-a scos in evidenta, declarand, ca "un Gigel in plus nu mai conteaza" Barbu, Diaconu, SalcudeanuCultura reprezentata in aceasta categorie este una a furtunilor intr-un pahar cu apa.Cel mai “barbat” dintre ministrii Culturii a facut declaratii marete, precum: politicienii au o meserie mai periculoasa ca soldatii din Afghanistan. Mai mult, si-a pus semnatura pe legea Rosia Montana, pe legea privind exploatarea zonei cu cianuri. A semnat condamnarea Rosiei la degradare. Dupa luni de proteste in Piata Universitatii, intr-o seara a avut chiar o confruntare cu activistii, soldata cu indoirea oglinzii retrovizoare a vehiculului ministerial. Sigur, insa apogeul carierei riscante si demisia au aparut pe neasteptate. Intempestiv cum ii este firea, a declarat ca bugetul pentru bolnavii de SIDA e prea mare comparativ cu bugetul Culturii.Prima, din punct de vedere legal, celalalt, din punct de vedere uman. Ca un actor, a jucat rolul naivului. Nu stia ca se pedepseste faptul ca ai doua slujbe la stat: parlamentar si director de teatru. Si acest rol l-a jucat trecand prin minister si apoi fiind ales europarlamentar.In 1993 ajungea in fruntea ministerului un autor de romane politiste. Petre Salcudeanu. In exercitiul functiunii sale, scriitorul a fost reclamat la Politie de catre o functionara pentru comportament indecent: avansuri, alcool si pantaloni deschisi la prohab. “Peisajul” a ramas necercetat si nesanctionat legal, dar Cultura a avut cea mai rasunatoare demisie.Istoricul de arta Theodorescu, tenorul de opera Spiess, sculptorul Marginean, poetul Sorescu, ambasadorul Theodor Paleologu.Cu totii recita din poemul lui Marin Sorescu “Muntele”: “Tin locul unei pietre de pavaj, Am ajuns aici Printr-o regreatabila confuzie.”De la nivelul acesta de celebritate, se aud plansete, precum cele din mandatul Razvan Theodorescu: „Este o birocrație care pornește de la directori de cultură și merge până la comisia zonală, apoi la comisia centrală” „Legea nu îi ajută cu nimic pe cei care vor să reabiliteze monumentele și nu îi pedepsește pe alții care le distrug (…) Constanța și Hunedoara sunt în topul braconajelor arheologice“ In ciuda acestor declaratii, Theodorescu a propus si au fost decorati functionarii din Ministerul Culturii.Dupa incercari de reglementare in varii zone culturale, totul s-a naruit in momentul in care Alexandrescu a incercat sa acopere un vid managerial la Opera. Conducerea Operei fusese decapitata de organele de ancheta pentru renovari frauduloase. La Opera, Alexandrescu a intrat in hora dirijorilor si balerinilor. Colegi si prieteni? In fata sefiei, deveneau dusmani de moarte.A continuat demersurile lui Vlad Alexandrescu privind achizitia “Cuminteniei Pamantului”, a initiat noi Legi ale Cinematografiei, ale Patrimoniului. Dar, in fapt, a fost un “mandat de nisip”. Guvernul Ciolos si-a umflat pieptul, dar nu si-a asumat nicio reforma culturala.a incercat si a reusit in cateva cazuri, numirea unor lideri si reconfigurarea unor institutii culturale. Cele mai cunoscute exemple sunt Horia Bernea la Muzeul Taranului Roman si Gabriel Liiceanu la editura Politica, devenita Humanitas.este mai aproape de categoria “Sunt celebru, deci ma plang”. Nu avem gesturi ministeriale notabile. Motivul pentru exceptarea sa din aceasta categorie il reprezinta faptul ca esecul sau/ experienta sa ministeriala se regaseste in managementul reusit al UNITER-ului si al Teatrului National.2017 - Lucian Romascanu - manager media, ASE 2016 –2017Ionut Vulpescu - om politic, Teologie2016 - Corina Suteu, manager cultural, Filologie2015–2016 - Vlad Alexandrescu (Independent) - profesor universitar, Filologie2014–2015 - Ionuț Vulpescu (PSD) - om politic, Teologie2014 - Hunor Kelemen (UDMR) - om politic, Medicina Veterinara, Filologie2013 – 2014: Gigel Știrbu (PNL) preot, Teologie2012 – 2013 - Daniel Constantin Barbu (PNL) - profesor universitar, Istorie2012 - Mircea Diaconu (PNL) - actor, IATC2009 – 2012 - Hunor Kelemen (UDMR) - om politic, Medicina Veterinara, Filologie2008–2009: Theodor Paleologu (PDL) - om politic, ambasador, Filosofie, Stiinte Politice2005–2008: Adrian Iorgulescu (PNL) - compozitor-muzicolog, Academia de Muzica2004–2005: Mona Muscă (PNL) - profesor - cercetator, Filologie2000–2004: Răzvan Theodorescu (PSD) - critic si istoric de arta, Istorie1996–2000: Ion Caramitru (PNȚCD) - actor, IATC1995–1996: Florin Marginean, sculptor, Arte Plastice1993 – 1995: Marin Sorescu, poet si dramaturg, Filologie1993 - Petre Sălcudeanu - autor romane politiste, Filologie1991–1992: Ludovic Spiess (PNL) - tenor Opera, fara studii universitare1989–1991: Andrei Plesu (FSN) - cercetator, filosof, Facultatea de Arte Plastice