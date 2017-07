De la Obie Platon si “Carasu” la “Invata fa romana”. Prima Harta Street Art. Experienta Haute Culture

Protest, culoare, indemn, optimism. De la mazgalelile pe fatade de cladiri istorice pana la picturi murale cat blocul de mari. Da, artistii stradali sunt lacomi. Ocupa fiecare colt din mintea ta si nu lasa un colt liber pe ziduri.Arata cine-i mai tare, prejudecata ta sau tagul lor?Iti arata cum se protesteaza.Se dau mari: asa se face o arta care sa-ti fie cu adevarat de folos. Arta iti sare-n ochi, arta te provoaca.Chiar pictate cu aprobare, muralele le stergi pentru ca te “deranjeaza”. A fost cazul Sfantului Gheorghe, de unde?, din preajma bisericii Sfantul Gheorghe. Bucurestiul are ruine la tot pasul. Balcoane cad pe tine, calcane-s goale, oribile, blocurile-s nerenovate sau vopsite rosu, verde, roz, mov cu picatele si maroniu dubios. Te-ncanta ruina/renovarea de prost-gust sau mesajul care iti da de gandit?. La Arhitectura in curtea interioara este o murala care acopera tot calcanul de sus pana jos, semnata Obie Platon. In curtea-santier a Facultatii de Arhitectura Obie e oaza de culoare, printre schele, moloz si noroi.Pe Calea Victoriei, de la magazinul Gucci si pana la Green Hours, in toaleta, “Carasu” te intampina la fiecare colt. Arta iti pune intrebari. Ce-i cu acest Caras? Ce-a fost in capul lui?Hai de la magazinul de carne de pe strada Academiei. Street Art, pe arcadele cladirilor de patrimoniu. Dar si-n curtea interioara.Fiecare intrare are desenul ei: Litere, Istorie, Matematica, Geologie.In 1990, cladirea Arhitecturii era campioana graffitiurilor. Azi locul ii este luat de Universitate. Peste Arhitectura s-a dat o lavabila.Arhitectura a trecut la next level, In curtea interioara, are opere street art. Aici este Ion Mincu de Obie Platon, cati stiu asta? El este arhitect, muralist si pictor, street artist, ii place sa protesteze si are mesaje pe care nu se lasa pana nu le ascunde in operele lui. El lucreaza insa cu aprobari, nu-i vandal, cum crezi tu. Langa el, e Saddo, cu jungla lui nebuna si cu ferigi tropicale. Hai pe scari interioare si vezi:Ia lectii de viata.Te miri de semnaturi?Vezi si decenta si indecenta:Te bucuri de v-ati-ascunselea. Art street-ul este aventura desenatului pe ascuns si exhibitionismului:Casti gura pe o strada intreaga de graffitiuri, strada Cretulescu, strada Muzeului Literaturii.Te amuzi cand vezi cum isi pun locuitorii anunturi sa se apere de invazia graffiti:Si brusc, chiar te fura o poveste urbana. Cea a Carasului. Cine e Carasu? nu stii? Vrei sa dea un semn! Te-a dus de nas! De la zidurile de patrimoniu pana-n toaleta de la GDS - Greenhours. Vrei sa-l stii, ca si-a ras de tine. Il cauti, desi stii ca street artistii isi pastreaza anonimatul, precum Banksy, celebrul pe care nimeni nu-l stie.Street art-ul ii face cultura ochiului tau, semnalizeaza ruinele, face vazute lipsa de proiect, faradelegile facute legal si cenusiul orasului.Cand ai o zi proasta si vezi o ruina c-un mesaj random de genul “nu te preocupa, esti frumoasa astazi” sau "mai zambim si noi?" sau “picture yourself in a boat on a river”, cand in casti ai muzica, totul devine mai suportabil.Este distractie gratis, cascand gura la ziduri, c-o cafea in mana si un covrig.Intra in VIDEO si vezi noul traseu urban graffiti-Bucuresti. GHIDUL tau e Haute Culture.