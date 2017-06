Tradatorii. ​De la „Puisor”, “Zdreanta” la „De unde-vii la ora asta?”. Adulterul in muzica romaneasca. Istorie HC buna de pus pe tricou!

Tradatoarea-i interesata. Barbatul e adolescentin. O ia razna. Bambina ii lichideaza cardul. E disperare mare: „Acu' bati la usa mea beat, disperat. / Ce zici?! Ca te-a ruinat?! / Serios?! Cat esti de prost?“.este nervos, face circ: „Unde ti-e capul, ma-ntreb, / Ea cu cine rupe patul? / In timp ce vorbim noi stim ca doar, / Sticla nu-i o rezolvare, /Da' daca pleaca de tot /Poate-ti face o favoare”.Macanache o spune verde: sa piei, daca nu stii sa amesteci sifon cu faina, cum face mama, cat sa iasa o clatita k lumea. “Fata mea de ce imi faci rau/ Cu tine ma simt titanic/ Nu te plac pentru popou/ Poa' sa fie el balcanic/ Nu am de unde mai mult/ Zau am salariu de mecanic”.Clipul incepe trist, intr-o crama cu semineu in care Smiley sta singur cu un pahar de vin in mana. Se-ntreaba: “unde e femeia mea?”. “E trecut de doua noaptea” - De aici devine incitant. Smiley al nostru se indreapta spre usa, “sa ma uit pe vizor” in timp ce ea isi cauta cheia crezand si sperand ca el doarme. Smiley deschide fioros usa si incepe sa cante un fel de manea de inmormantare. “Deeehh undeeeh vii la oraaah astaaah” cu dictia pocita si cu sufletul indurerat. Jap! apropo, cine are semineu la bloc, apropo? Toata scena se repeta, ajungand in probleme demne de terapie de cuplu: “esti tacuta, rusinata si amorul tau e surd". Stai chill, feministo.Femeia adulterina la BUG Mafia sau Parazitii e „o zdreanta”. Povestile de dragoste ghetto style se termina cu ura pe viatza. Barbatul ramane cu prietenii lui (gasca), impotriva femeii e indreptata violenta. „Vrei diamante, ia calmante, du-te si sapa / Vrei perle, dezbraca-te, du-te in inoata.”Fetele si baietii transforma tradarea in distractie, in ritm, piesele nu evoca neaparat chinul in dragoste.Compact iubita tradatoare este venerata.E epoca Laura Stoica, Madalina Manole, Loredana, Malina Olinescu. Povestea de dragoste/tradare e experienta.Muzica pop mimeaza veselia, vorbeste de femei care umbla dupa bani. Are ritmuri disco. Versurile despre dragostea tradata te fac sa dansezi.