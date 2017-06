​Azi, partidele “isi dau coate”, pentru gasirea Premierului. Proverb civic de la Haute Culture

Cuvantul “cubitus”, care a dat "cot" este latin, dar expresia “a-si da coate” a venit din franceza.Logic, vorbim de o apropiere fizica intre cei implicati. Apropierea de acest fel insemnand sa ti se bage in suflet, sa-i simti celuilalt respiratia, sa fii “cot la cot”.Expresia insa“Bot in bot toata ziua” ne duce cu gandul chiar la o prea mare dragoste.este agresiune, de-a dreptul.Totusi, expresiavorbeste de o pozitie alaturata doar din punct de vedere fizic, in rest, avem un inteles secundar neplacut, de complot.Sensul acesta iese in evidenta, inca de la cronicarul moldovean Ion Neculce: “Frantozul isi da coate cu Turcu sa-nceapa galceava”, dar si la Caragiale in O scrisoare pierduta: “Mi-e frica de partea amicului, prefectului, de, ca-si da coate cu Catavencu.”Haute Culture ti-a oferit si alte PROVERBE CIVICE:Texte inspirate de “Dictionarul de expresii populare” de Stelian Dumistracel