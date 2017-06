Sanziene, in Piscu de Ilfov Scripcariu de Piscu a trezit olaritul, iar Caliu de Clejani “a omorat” diavolii.  VIDEOExperienta Haute Culture

Caliu si taraful lui din Clejani au scos anxietatea din piscasi. Dans. Violonistul din Clejani, pe doua strune, a cantat un potpuriu de l-a facut pe un localnic sa faca tumba.Era apus, la Piscu. Era de Sanziene. Era ieri. Era ziua iei. Nimic n-am fi auzit si vazut din astea, de nu era Virgil Scripcariu. Sculptor de felul lui. Elev al lui Gorduz. O lucrare de-a lui, Maternitatea, o vezi la Biserica Anglicana, din zona Icoanei-Bucuresti, iar alta, Arca lui Noe, e-n fata la Carturesti, de pe Verona. Ei, povestea lui s-a rescris in Piscu de Ilfov. A vazut acum vreo zece ani un anunt in ziar. “Vand pamant de Piscu.” A venit, a vazut, a cumparat. Si-a gasit rostul si locul. Sa gasesti rost? Sa nu regreti niciodata c-ai ales un loc departe de Bucuresti. Sa spui: ma potrivesc cu locul.Asculta cum zice Scripcariu:Scripcariu a descoperit oamenii. Aveau abilitati inascute de a folosi uneltele. Si-a dat seama ca ceva trebuie sa fie. Virgil a avut ochiul sa vada: satul avea traditie de olari.Si-n cuferele piscasilor a gasit, a gasit iile lor vechi, si de Sanziene, le-a facut muzeu. Priviti, camesi din anii 1930:Era noapte in Piscu. Caliu si taraful lui n-au mai luat-o de la capat pentru piscasi. Un preot in sutana era cu un ciopor de copile la masina cu-nghetata. Le povestea de traditie. O fetita plange. Vrea-nghetata. Preotul spune: “Nu-i luam inghetata! A mancat una si nu stie sa-mparta!” Vorbisera Sanzienele?VEZI filmarile in intregime pe CANALUL YouTUBE si contul Facebook Haute Culture Nu uita sa te inscrii pede vrei sa vii in Experientele Haute Culture.