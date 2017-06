Noi, ca oameni, nu stim prea bine care-i rostul nostru aici, pe pamant - Lucian Boia despre credinte si indoiala in 2017. Boia este Haute Culture

Cade Grindeanu? Urca Dragnea? Mergem sau nu la fitness? Este botoxul definitiv? Da, pot fi intrebari. Dar astfel de intrebari nu te fac om intreg. Boia se intreaba simplu: care-i rostul nostru cu adevarat pe pamant? Vedeti, noi, in 2017, nu avem un raspuns la aceasta intrebare. In weekend aveti timp de intrebari. // Boia este Haute Culture si poti citi 4 VIDEOraspunsuri Boia la intrebarile tale.Boia nu este in nicio conspiratie si nu si-a vandut sufletul nimanui, nici macar lui Soros. Boia marturiseste ca toata viata n-a vrut decat sa raspunda la propriile intrebari. Si asa au iesit cartile sale. Ce este Istoria? Cum o interpretam? Cum ne "imbatam" cu ea? Ce facem noi cu ea? La ce ne foloseste? Raspunsurile au devenit carti. Raspunsurile au pornit din indoieli reale. Da, altceva Boia n-a urmarit nimic, in afara de a se exprima. Nu a lucrat in nicio conspiratie vasta care sa-si propuna sa dea cu istoria de pamant.Omul ca e om se indoieste de el insusi. Isi pune intrebari adevarate si prin ceea ce face o viata da raspunsuri pe cat ii sta in putere.Spune Boia, stiti, noi in 2017 nu stim si nici nu cred ca vom stii cu adevarat care-i rostul nostru adevarat pe lume, nu stim prea bine ce-i cu noi.VEZI intregul VIDEOraspuns:Intregim astfel la Patru seria Lucian Boia pentru Haute Culture . Aveti pentru weekend 4 teme de meditatie:

Avem nevoie de eroi? De ce?