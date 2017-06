Ii urasc, ma! - de la pamflet la injuratura. VIDEOIstoria pamfletului, buna sa ti-o faci tricou.

"Pamfletarii" nostri de astazi au televiziuni si-njura. Nu-s artisti. “Acest text e pamflet si trebuie tratat ca atare” este o notita care inseamna lasitatea autorului. Insulta goala, injuratura unidirectionata, cum poate fi pamflet? Care-i diferenta fata de Arghezi, Vinea, Cocea? Ce se-ntampla?N-avem rabdare sa citim ca pe vremea ziarului. N-avem rabdare sa citim detalii.1. In trecut,Regele, Baronul, Bratianu sau Cuza, cel lovit de pamflet, striga “Aoleo, nu-s eu!”oricine vede: asta imi da flegme.2.omul se minuna: “totusi, eu sunt si ma scuip ca-s asa!”“il distrug pe viata, cu mana mea!”3. Si, abia apoi,cand astfel de procese de constiinta se repetau, regele mergea la cremenal.Hai in anii 1600-1700, pe vremea lui Brancoveanu.Radu Popescu. Cronicar la curtea Brancoveanului. Nu musca mana care-i da painea. Cronicarul pune pe hartie toate rautatile auzite la Curtea Domnului. Ii denunta pe dusmani.Pe vremea aia, cronicile ca a lui Popescu nu aveau raspandire. Erau doar pentru Curte. Era, nu-i asa, in traditia Romei vechi un denunt anomim scris pe o hartie, batut cu cuiul in gardul Curtii Domnesti. Pe ascuns. Dimineata, lumea citea si se prapadea de ras.Nu prea este. Doar ca te racoresti.Lectura de pamflet si Interviu cu Magda Raduta:Unii dorm, altii mananca, altii ies la plimbare pentru pofta de mancare, altii pentru digestie, cand o cancelarie lucreaza, cealalta nu s-a deschis inca, iar alta s-a inchisZiaristul suparat. Proasta e alcatuirea Tarii Romanesti. Noi facem legi ca sa nu se aplice, scoli in care nu putem invata. Bolliac vede ca visele de la pasopt nu se implinesc. Ori, el vroia sa rastoarne lumea. Avea idei giganticoase.Bolliac isi scrie pamfletele la ziar, dar putini ii sunt cititorii, ori ca erau analfabeti, ori ca nu dadeau bani pe bazaconii de-astea.Isi varsa amarul. Necazurile cu Agia? Minore.Caragiale ataca liberalii, acum. Dar, el trecea usor de la conservatori la liberali. Nu neaparat chestie de caracter, ori de temperament. Era o societate cu printzipuri elastice. De ce-i smecher Caragiale? Scrie cum vorbesc parlamentarii si gazetarii. E foarte smecher.Are un cititor profesionist. Are cui sa spuna astfel de clisee, cititorul rade pentru ca recunoaste “unde bate” Caragiale.Cu ani in urma, gazetarul Orasanu intra in penitenciar pentru pamflet. Nu e cazul lui Caragiale.”Îi urăsc, mă!”- replica îi aparține. Îi urăște pe cei care seamănă cu personajele lui. Îi urăște pentru că-s peste toți, acesti nemernici.Si-a luat-o de la Regele Ferdinand! Cocea era republican si ataca regii. Ferdinand n-a mai suportat! L-a dat in judecata si Cocea a serbat si procesul si puscaria. Se considera victorios. Era consacrarea suprema. Nu se astampara! Dupa 18 luni de detentie, a luat-o de la capat! Vinovat iar este Regele! “Nici manusi, nici mila!”Da de pamant cu batranii si familia Bratianu. Batranii sunt peste tot. El este tanarul si batranii ii blocheaza viata, ascensiunea. Bratienii nu se pricep la nimic, nu-i lasa pe cei priceputi. Bratienii sunt impostori. Vintila, ministrul finantelor, nu stie decat sa ia impozitele. Lui Vinea doar razboiul i-a oprit avantul pamfletar. Din 1940, cenzura citea orice text inainte de publicare. Era interesul national, nu se poate lasa la indemana oricarui iresponsabil soartacuvintelor.De doua ori in puscarie pentru ceea ce a scris. Insuportabilul este norma lui, asta trebuie atins in pamflet. Si Arghezi are aroganta de a da lectii. Lui Eugen Lovinescu, de exemplu, cae incercase sa-l incondeieze pe Arghezi. “Cum nu-i dat morcovului sa faca fragi, nici Lovinescu nu-i in stare de pamflet.” - zice Arghezi. Sa fii neputincios! Este teribil!Da like pe Facebook/Haute Culture. Trimite un mesaj. Si ai "Istoria pamfletului". Pentru tricoul tau.GRAFICA: Marius Veerag