​Litoralul Marii Negre este murdar, scump si de-un nationalism ieftin. SUPERrelativele Romaniei 

Apa revarsata a fluviilor creeaza salinitate redusa, impletirea cu Dunare da Delta si miracolul vegetatiei si faunei, Marea are peste de n-avem noi guri sa mancam. Năvodari, Mamaia, Constanţa, Eforie Nord, Eforie Sud, Costineşti, Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, Mangalia, 2 Mai, Vama Veche. Părăsire, fitze, rugina, teritorii ale nimanui-oaze de placere, de doi lei si scumpe de mori, intoxicatii stomacale de te ia 112, mahala, invazie de prost gust, ruina, improvizatii, numeroase hoteluri parasite, privatizari oneroase, indiferenta si nesimtire locala si ministeriala, mitologii. Gen Mamaia, in care ruina si rugina sunt date cu lavabila si costa de te-ndoaie. Gen Vama, in care facem plaje peste excrementele din nisip si ne prefacem ca ne salvam propria piele arsa de efectele birocratiei locale.Primarul de Mazare a nationalizat in folosul propriu si a dat iluzie de carnaval. Miscarea din Vama n-a miscat-n-a protejat nimic, din contra, a scos din sarite termopanul si mahalaua la asa zisa infratire cu natura. Prapad peste tot. Mai grav este un nationalism pagubos. "E bine pe litoralul romanesc!" Ce e romanesc este in ruina. Un val de ne-simtire in fapt acest nationalism, cand la doi pasi se-ntinde litoralul bulgaresc. Preturi decente de cazare, mancare gustoasa, curatenie pe nisip. Sigur, si ei au debandada-mafia lor, dar te simti om ca roman. De la Balcic la Nisipurile de Aur.Consiliile Judetene, Ministerul Culturii, Ministerul Turismului, NOI, tu si Eu.V-am aratat Adamclisiul, facatura comunista Ruina Bailor Herculane, mandria pe vremuri a Imperiilor Roman si Austro Ungar Mucegaiul de astazi de la Bisericutele de creta de la Basarabi Calcarul numulitic de la Albesti devenit afacere politica