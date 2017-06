Uite cum protestezi: calci pe trup de balena sau ai in palma Venetia. ​Top 5 Instalatii de arta. Experienta Haute Culture

Ce ne-a venit cu Instalatiile de arta? Laura Coroianu a organizat „ARTDOOR. big art meets nature”. Cea mai tare competiție artistică pentru instalații de mari dimensiuni. Proiectele câștigătoare vor fi expuse la festivalul AWAKE, în perioada 1-3 septembrie 2017, pe domeniul Teleki din Gornești. Acesta a fost impulsul pentru a stabili Laura Coroianu&Haute Culture TOPul 5 Instalatii din lumea asta a noastra.“Seven Future Gifts / Sapte Cadouri Viitoare” (2008) reprezinta conceptual ambalajul efemer al pachetelor de cadouri. Sculptate minimalist din beton. Pachete de diferite dimensiuni, reduse la conturul unei panglici legata cu o funda. Ele sunt desprinse dintr-un proiect initial, o mica instalatie de ceramica realizata de Cantor in 2006 pentru "Toys For Children", un spectacol comun cu artistul Ion Grigorescu. Aici sculpturile au fost reproduse din beton rudimentar, fiecare cu un tip diferit de funda si cu inaltimi variabile. Muchiile moi ale panglicilor gri din beton realizate de Cantor amintesc de lucrarile lui Robert Morris in pasla. Intr-un interviu, insa, artistul a destainuit ca este impotriva interpretarilor care se refera la istoria artei atunci cand privim o opera. Cu “sapte cadouri pentru viitor”, Cantor a creat o figura paradoxala: o forma care este expusa simturilor (vaz, tactil), dar care, de fapt, reprezinta o promisiune care trebuie inca indeplinita. Un cadou-schelet, fara continut.Cum ar fi sa calci pe apa? Dar sa pasesti pe trupul unei balene? Atfel si-a descris artistul contemporan Christo instalatia “Aleilor plutitoare”. Christo este renumit pentru arta sa de pionierat. Cu “The Floating Piers” Christo a creat o serie de alei de culoare galbena, de 3 kilometri lungime, care ii invita pe locuitorii si vizitatorii orasului Sulzano din Italia sa mearga pe jos spre cele doua mici insulele invecinate. Aleile leaga insulele de pamantul Lombardiei. Calea spre insule este construita din 200.000 de cuburi impreunate si-nfasurate in nylon galben. La fel ca toate instalatiile lui Christo, peisajul local unde se afla instalatia joaca un rol important in concept. "Muntii care inconjoara lacul vor oferi o vedere panoramica a acestor diguri plutitoare, expunand unghiuri neobservate si schimband perspectivele", a explicat Christo. "Apa, vantul, soarele - toate acestea fac parte din proiect".Ai Weiwei nu este strain de declaratiile sociale. Este artist & activist. Pentru #SafePassage, artistul contemporan a acoperit cu indrazneala stalpii Konzerthausului din Berlin cu peste 14.000 de veste de salvare de-un portocaliu luminos. Instalatia este insotita de o barca de salvare suspendata, transcrisa cu hashtag-ul, "#safepassage". Ce vrea Ai Weiwei sa spuna? Atrage atentia asupra situatiei refugiatilor care solicita azil in Europa.Un turn vast de radiouri, fiecare tunat pe un canal diferit si ajustat la volumul minim la care este audibil. Artistul Clido se refera la povestea biblica a Turnului Babel: un turn destul de inalt pentru a ajunge la ceruri. Dumnzeu a considerat Turnul Babel construit de om o insulta. In timp ce oamenii construiam structura arhitecturala, Dumnezeu a dat pedeapsa: i-a facut pe constructori sa vorbeasca in limbi diferite, cat sa nu se inteleaga unii pe altii. Omul a devenit separat de Celalalt si toti au fost imprastiati pe pamant. Potrivit mitului biblic, aceasta imposibilitate de a comunica a devenit cauza tuturor conflictelor omenirii. Instalatia “Babel” este compusa din aproximativ 800 de radiouri din vremuri diferite, de la frumoasele radiouri cu valve care alcatuiesc straturile de jos ale turnului pana la cele mai mici radiouri electronice produse in masa din ultimii ani, care formeaza varfurile constructiei. In plus, “Babel” este, in acelasi timp, un studiu al radiourilor din anii 1920 pana in prezent, care prezinta, la randul sau, ceea ce artistul a descris drept "un esantion arheologic de evenimente". Timpul e factorul fundamental in instalatia “Babel”. Radio-urile au emis in timp. Ce-asculti tu la radio e tot efemer, asadar, legat de timp. Datorita naturii bazate pe timp a mediului de transmitere a informatiei, fiecare experienta a spectatorilor in preajma radio-urilor este unica.Mainile gigantice care ies din apa canalelor venetiene pentru a atrage atentia asupra schimbarii globale a climei. Artistul Lorenzo Quinn numeste lucrarea “Support”. Sculpturile monumentale au fost realizate pentru Bienala de la Venetia din 2017. Quinn a realizat, de fapt, o declaratie vizuala: o pereche de maini gigantice care se ridica din apa pentru a sustine muchiile hotelului Ca 'Sagredo din Venetia. O declaratie vizuala a impactului schimbarilor climatice si a nivelului marii in crestere in orasul istoric. Quinn este cunoscut pentru operele inspirate de corpul uman - in special mainile - pe care le incorporeaza in arta, de la sculpturi de mari dimensiuni pana la design de bijuterii.