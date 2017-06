Doamna Elena, femeie de serviciu. Mai nebuna dupa lectura, decat Marilyn Monroe, Lady Gaga, Kim Kardashian. Experienta Haute Culture

. Instantaneul in care Monroe citeste o carte despre pictorul Francisco Goya in pantaloni scurti de catifea iti da ghes de lectura. Intr-o alta fotografie, actrita e in costum de baie si citeste romanul “Ulise” d e James Joyce intr-un loc de joaca pentru copii. Tatuajul cu versuri de Rainer Maria Rilke Gaga si l-a pus pe antebrat pe Rainer Maria Rilke. De ce Rilke? “Filosofia solitudinii” din scrierile poetului german a inteleptit-o si a inspirat-o. Citatul zice: “In cea mai adanca ora a noptii / Marturiseste-ti tie insuti: Ai muri daca nu ai mai putea scrie. In inima ta, adanc priveste, acolo-i radacina scrisului. Vei gasi raspunsul, daca te-ntrebi: Trebuie sa scriu?”. Gaga e o gagica profunda.

Chestie tare de tot. Kim Kardashian a anuntat in februarie 2017 pe Twitter ca-si face club de carte. Prima carte pe lista a fost: “Embraced by the Light” de Betty J. Eadie. Wow, Kim Kardashian, care pana mai ieri rupea figurile pe Instagram a facut o cronica acestei carti: “Este povestea unei femei care a intrat in moarte clinica in timpul unei operatii si apoi a revenit la viata. Ne impartaseste experienta calatoriei ei in Rai. E o carte foarte buna”. Esteextragerea unei enzimei din mucoasa digestiva de pasare.cartile si romanele istorice, rusii Dostoievski & Cehov, cartile de spionaj, Eminescu & Minulescu.Intr-un ghiveci mare de langa toaleta restaurantului bucurestean unde lucreaza tine un carnetel de notite. Mai are acolo si ochelari de citit, cu rama subtire. Femini, cat sa-i contureze privirea si ochii migdalati. Un pieptene. Ruj. Rebus.Teanc: „Impresii din America” de Boris Polevoi. „Memoriile unui crocodil batran” de Tennesse Williams. Cel mai mult ii plac rusii. Spune: „autorii rusi au sufletul lor de mujic, calduros.”Nu difera cu nimic de cea a oricarui om. Prietenii, regimul comunist, copiii, propriile amintiri din copilarie. Traseul vietii are popas si ragaz: acolo le place cartilor sa se adaposteasca, in necuprinsul nostru timp liber. Dar Elena citeste si-n timp liber si-n timp de serviciu. De cand era mica i-a placut. Dar si acum crede ca prin lectura ne pastram adolescenta, curiozitatea. Nu poate sa-nchida un ochi noaptea fara un rand de carte.Aveam o biblioteca colosala. Am inceput cu Dumas, apoi citeam sistematic, pe autori, Dostoievski, Tolstoi, Cehov.” Lectia de citire: “Citesc tot ce prind” Da, citeste tot ce-i face cu ochiul. “Vad o carte in librarie si-s curioasa. Am citit toata biblioteca unei colege de serviciu, Adriana. Stiti cum fac, cand vad ca nu-mi place o carte, o reincep. Imi zic ca n-am prins eu despre ce-i vorba. In orice carte trebuie sa fie o idee stralucita.”“Imi placeau in copilarie istoria si geografia.”– iata ce cauta cea care citeste.Nu-i plac romanele de dragoste, siropoasele, desuetele, dulcegariile. Nu-i place romantarea adevarului, ii plac cartile despre istoria reala. Memoriile.Spune ca-i o fire terestra, scormonitoare. “Nu ma pierd in iluzii”, povesteste pentru Haute Culture.Citeste carti despre Napoleon Bonaparte. Despre figuri remarcabile. Vietile presedintilor.“Am simtit ororile razboiului, doar citindu-le, ca si cum ar fi fost ale mele, ca si cum mie mi s-ar fi intamplat atrocitatile.” Citeste si romane politiste, de spionaj. Fiica sa este psiholog criminalist. Ii mai spune cateodata: “toata ziua stai cu cartea-n mana.”.Da, imi raspunde Elena, insa prea desueta.Bineinteles, insa din pacate personajul Sherlock Holmes s-a bagatelizat in productii hollywoodiene. A devenit neinteresant.De la lanterna in bezna la brevetul Elenei Ceausescu“Nu m-am oprit eu din citit pentru ca am avut regim de teroare comunist. Mi-era greu cu copilul. Cand stateam la coada pentru sticla de lapte. Da, asta a fost restrictia oribila.” In timpul regimului fara lumina, isi strecura lanterna noaptea sub perna. Citea pana-n ziua. Pe atunci lucra intr-un laborator de cercetare din Tusla, unde se studiau enzime.s-a brevetat extragerea unei enzimei din mucoasa digestiva de pasare. A fost o inventie, imi povesteste. Inventia a fost brevetata de odioasa doctorita in chimie, Elena Ceausescu, isi aminteste Elena.– antidoturi pentru regimul ceausist Ironia o vedeai la oamenii destepti, profunzi. La Toma Caragiu o vedea Elena, cand rostea replica cu subinteles, cand camufla sarcastic, in ton si-n cuvant, o gluma cu semnificatie politica. “Nimic nu te salveaza mai tare decat umorul. Rigiditatea te ingroapa, te erodeaza pe dianuntru.”, crede Elena.Eminescu comentat cu amicii “Imi place Eminescu, aveam niste prieteni avocati la Constanta. Ne intalneam seara si puneam la cale un soi de cenaclu. Recitam versuri. Le comentam.” Bacovia: “Nu-mi place. Prea gri in toate.” Poate Cosbuc: “Hmm…” Minulescu: “Da, imi place la el, ce spuneam, ironia, sarcasmul, nu romanta lacrimogena”. Am recitat putin cu Doamna Elena “Celei care pleaca” de Minulescu, ambele o stiam pe dinafara. E despre iubirea-adevarata sau nebunie.“A fost refrenul unor triolete / Cu care-alt'data un poet din Nord, / Pe marginile albului fiord, / Cersea iubirea blondelor cochete.” Loc de citit. Cand se-aude musca in frunzet sau cand nu se aude musca Vara in parcul Kiseleff, acolo-i place Elenei sa citeasca. “Sau in pat, sa nu aud nici musca, in liniste graitoare pentru minte.”, incheie povestea Doamna Elena.