Doua eleve isi bat si umilesc colega. O pun sa ingenuncheze si sa le sarute mana. "Scoala reproduce o societate fara domnia legii" - VIDEO interviu cu Serban Iosifescu pentru Haute Culture

Doua eleve isi bat si umilesc colega. O pun sa ingenuncheze si sa le sarute mana. Totul este filmat de un baiat. Filmeaza si uda cu apa victima. Expertul in educatie Serban Iosifescu explica scena de bullying.Iata VIDEO. Ce spune expertul in educatie Serban Iosifescu despre o asemenea scena? Scoala e oglinda societatii. Intr-o societate fara domnia legii, asa e si-n scoala.Scoala are dreptul sa impuna constrangeri, comportamente. Si aici e o problema. Nu putem impune reguli foarte stricte. Elevii se razbuna pe scoala. Violenta din societate, familie e reprodusa in scoala. Daca profesorii, parintii, modelele de pe strada din mass media isi rezolva violent conflictele, asa face si elevul, asa isi rezolva si el problema. Scoala ii invata pe elevi cunostinte, nu maturitate emotionala. Asta-i omare problema. Vezi ca oamenii isi trag pumni ca sa-si rezolve diferendul? Bun, tragi pumni!Iata VIDEO Serban Iosifescu: