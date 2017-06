Calcarul numulitic de Albești-Arges. A trecut prin mainile lui Brancusi, Videanu si e la Cicu. Ne inchinam la pietre sau dam de mancare localnicilor? SUPERrelativele Romaniei 

Haute Culture va arata cat de mare ne este patriotismul, cat de infinit e patrimoniul cultural romanesc. V-am povestit despre falsificarea istoriei la Adamclisi, despre bisericutele de creta de la Basarabi . Mergem astazi in Muscel.Exploatarea Carierelor din Albesti de Muscel incepe inainte de 1300. Piatra de mormânt a lui Laurențiu de Longocampo, care da numele Campulungului Muscel, este ornamentată în calcar de Albești. S-a luat piatra de aici pentru Mânăstirea din Câmpulung, dar si pentru cea din Curtea de Arges, pentru Palatul Mogosoaia, Potlogi, Palatul Parlamentului, Palatul Patriarhiei si chiar Masa Tacerii a lui Brancusi. Fara vreo strategie, fara cap, dupa Revolutie calcarul a fost exploatat nemilos, a devenit afacere PD. Adriean Videanu a facut ceea ce au facut stramosii. Exploatare industriala a unui zacamant din era tertiala. Si, practic, s-o zicem pe-a buna, a dat salarii localnicilor. Intrarea DNA pe fir, in cautarea averii inaltului demnitar PD a scuturat intai afacerea de la Albesti. Acesta a instrainat-o unui alt demnitar PD local. Cicu, avea avere, era cautat de DNA, asa ca a inchis-o, ca sa nu se incurce, sa nu aiba probleme. Indecizia este majora acum. Inchisa, parasita, exploatarea de la Albesti nu-i bucura nici pe numuliti, nici pe albesteni. Albestiul face parte din tezaurul indeciziei romanesti.