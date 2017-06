Dan Mihalache paste bobocii, ca ambasador la Londra. Haute Culture explica expresia romaneasca

Pentru romani,= a opri vantul, a da mustele afara din Cismigiu. Este vorba de a pierde vremea, a face lucruri absurde si, implicit, a fi inadecvat. revenind la expresia propriu-zisa ne putem intreba: Cine si de ce sa pasti bobocii? Doar copiii, care nu-s buni de altceva in gospodarie, sunt trimisi la pascut puii de gasca sau de rata. Asa e vazut Calin de catre Eminescu in Calin, file de poveste: un copil strange intr-un card bobocii multi. Blaga in Hronicul sau arata ca iesirea din copilarie inseamna sa renunti la a paste bobocii.Spanul lui Creanga vede in boboc si in cel ce paste bobocii pe omul fara experienta, prostovan, depasit de situatii, care trebuie instruit/la care se poate renunta, de ce nu?Text inspirat de Dictionarul de expresii populare a profesorului Stelian Dumistracel