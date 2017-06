Băile Herculane, 3 randuri de faima: Imperiul Roman, Imperiul Austro-ungar si Imperiul Ruinei si Ruginei 2017. Asta-s SUPERrelativele Romaniei Haute Culture

Locul a fost descoperit, pare-se, inainte de anul 102 de catre romani. Numele, Hercules, era, in mitologie, patron al izvoarelor termale, simbol al echilibrului intre fizic si spirit. Prima consemnare insa a Bailor este dupa 153 d.C.: "Zeilor si divinitatilor apelor, Ulpius Secundinus, Marius Valens, Pomponius Haemus, lui Carus, Val, Valens, trimisi ca delegati romani sa asiste la alegerea in calitate de consul a fostului lor coleg Severianus, intorcandu-se nevatamati, au ridicat acest prinos de recunostinta". Au urmat secole de folosire in derizoriu.Dupa 1740, urmeaza o noua perioada de glorie. Cladiri civile, locuinte, izvoare reconditionate. Tipar de gandire austro-ungar, in stil baroc. Aici isi vor tamadui oasele: imparatul Iosif al II-lea, imparatul Francisc I si imparateasa Carolina, imparatul Franz Iosef si imparateasa Elisabeta. In 1852 imparatul Austriei considera Baile Herculane ca fiind "cea mai frumoasa statiune de pe continent".Barocul austriac al cladirilor este stapanit de abandon. Iar apele termale au urme masive de rugina. In 2017 nu mai vorbim de Ceausescu, vorbim de responsabili directi: Ministerul Culturii-Patrimoniu, Ministerul Sanatatii, Consiliul Judetean Caras Severin si Primarie. Nu a existat vreun minim respect pentru natura si arhitectura. La Baile Herculane functioneaza terapeutica ruginii si ruinei, mai mult decat cea a izvoarelor termale si minerale. Vindeca pe cineva?CITESTE si celelalte SUPERrelative ale Romaniei, o rubrica prin care inventariem felul in care ne purtam cu Patrimoniul Cultural: