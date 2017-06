My Sixties. Cand te desparti de parinti sa asculti The Animals - The House of the Rising Sun. E Haute Culture

The Animals - House of the Rising Sun (1964)Piesa este foarte cunoscută, mai puţin sunt cei care îşi amintesc numele trupei: The Animals. “The House of the Rising Sun” poate fi considerată a fi prima baladă rock (folk-rock). Are la origini o baladă foarte veche (unii ne trimit până în evul mediu).Nina Simone, viitoare regină a muzicii soul, mai în glumă mai în serios, îi reproşa lui Eric Burdon, vocalistul trupei The Animals că i-a “furat” piesa. Scoasă de The Animals în iulie 1964, cu un an înaintea lui “I can get no...”, a lui Rolling Stones, The House of the Rising Sun ajunge No.1 atât în SUA cât şi în UK.Eu am ascultat-o de abia de Crăciun la Făgăraş, la prima mea revenire acasă ca proaspăt student la Bucureşti. La căminul studenţesc nu aveam nici radio, nici TV (nu că aceasta ar fi ajutat prea mult), încă nu îmi făcusem prieteni printre bucureşteni.1964 a fost de fapt anul despărţirii brutale de părinţi şi de oraşul copilăriei şi al adolescenţei.Trupa The Animals s-a format în 1960 în Newcastle upon Tyne şi face parte din curentul british blues, cu un repertoriu alcătuit în special din piese R&B şi rock and roll, ale mai cunoscuţilor John Reed, John Lee Hooker, Nina Simone, Ray Charles.I'm Mad Again - The AnimalsNota aparte a grupului era dată de vocea puternică şi metalică a lui Eric Burdon şi de măiestria organistului Alan Price. În 1965 preiau o altă piesă blues a lui Nina Simone,Nina Simone - Don't Let Me Be Misunderstoodpiesă interpretată de ei într-o manieră blues rock care le este proprie.The Animals - Don't Let Me Be Missunderstood 1965Poate mulţi îşi aduc aminte mai bine de versiunea reggae a lui Joe Cocker cântată 30 de ani mai târziu:Joe Cocker - Don't Let Me Be MisunderstoodCu toate că au fost unii din pionierii muzicii rock, The Animals sunt un grup pe nedrept uitat.The Animals - Don't Bring Me Down 1966După plecarea lui Alan Price, trupa se destrămă de facto în 1966. Eric Burdon reapare în 1967 cu o noua trupa având o componentă complet schimbată, The (New) Animals, trupă al cărei stil se încadrează mai degrabă in curentul psychedelic (despre care vom vorbi mai târziu). Ulterior Eric Burdon inregistreaza cu trupa americană The War cu care revine la R&B şi funky şi mai tarziu apare alaturi de Brian Auger Band. Alan Price îşi constituie şi el o trupă, Alan Price Set, care după ce are un succes cu cunoscută baladă “I put a spell on you”, se orientează spre un pop-rock mai comercial.Alan Price Set - I Put A Spell On You 1966Eric Burdon - The Animals And Beyond (Documentary)CITESTE SI ISTORIA ROLLING STONES