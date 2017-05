Oaia e proasta? Stie Daea ce e oaia? Dar tu, stii? Scurta istorie Haute Culture a “oii” 

Prima publicare a baladei de către Alecsandri in “Poezii poporale” 1852, a plasat-o in zona nationala. Interpretarea comuna: lasitate, conspiratie, moarte/viata, fatalism. Alecsandri a modificat textul Mioritei. Si a dat sentinta: “Romanul s-a nascut poet!”. Fals, nu doar poet e romanul. E si misto, si prost, si technician, si medic, si invatator.Si Alecsandri a spus: „Poporul român are o mare aplecare și crede în fatalitate, în soartă“, „Moartea este o mîndră crăiasă care domnește peste omenirea întreagă și totodată ea este mireasa lumii“. Iar, fals. Crede si in Nastere, si in Moarte. Mai exact. Dar totul corespundea ideii romantice: da, suntem sensibili si trebuie gasita, cu orice pret o eticheta. Nu cumva am pierdut razboaiele in istorie? Ba da, dar nu ne putem declara infranti. Fatalitatea suna bine.Varietatea este data de circulatia sub forma orala. Sunt colinde transilvănene, dar si balade in Muntenia și Moldova. Cartea reper este Fochi-Miorița, 1964, nu Alecsandri, Poesii.Ciobani din zone diferite complotează împotriva păstorului cu turma mai mare, îl pîndesc și îl omoară. Densusianu, Michelet vorbesc de o „prea ușoară resemnare“, iar „din nefericire, aceasta este o trăsătură națională“. Scoala si manualele nu încurajează creativitatea si nu se deschide catre reala interpretare si alternative.Prezent in toate culturile care au plimbat oi in geneza lor. Oaia=creatie, nastere. Legat de miel, de crestinism.vorbeste despre un rau care desparte doua turme de oi. Unele albe, unele negre. Cand o oaie neagra traverseaza raul, devine alba. Si invers. Este simbolul, nu, al lumilor: vie si moarta. Oaia alba devenita neagra este sufletul urcat la cer, cea neagra este refacerea vietii pe pamant. Oaia=creatie, echilibru al vietii. Cezar in "De bello gallico" spunea simplu ca e nevoie de o viata de om ca zeii sa accepte sa restituie, sa dea o alta viata.cu tepi. Ea ataca dusmanii. (interpretarile sunt preluate din Chevalier, Gheerbrant, Dictionar de simboluri).Ea da UNA dintre solutii ciobanului. Ea il obisnuieste pe cioban cu ideea naturala, a mortii, moartea ca regenerare. Ciobanul, atentie, om!, trage cu urechea la una din alternative. El are libertatea de a alege. Oaia Miorita este simbolul nasterii, a unei lumi mai bune.Miorita ia premiu la Cannes. Rams: Despre oameni si oi. Suntem spoileri ca sa intelegeti bine. Fratii islandezi Gummi si Kiddi. Pastoresc aceeasi turma de oi. Rasa pura. Impart stirpea de berbeci si oi, dar nu-si vorbesc de zeci de ani. Oaia desparte fratii. Dar tot oaia ii ucide. Cum? Turma e afectata de boala, o boala de sistem nervos la oi. Inspectorii vin sa eutanasieze oile bolanave. Un frate isi apara turma cu pusca de vanatoare, altul cu strategia. Desi nu-si mai vorbeau, ambii vor sa duca oile in sus pe munte, la zapada, sa le salveze de moartea iminenta pe care o atestau pe hartie autoritatile. Acolo vine avalansa care matura si fratii si oile. Stirpea omului si a oii e ingropata de natura. Om si oaie nu pot trai unul fara cealalta. Si viceversa.Cine iese prost tot avand prejudecati, Omul sau oaia?