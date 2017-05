​Azi VIP Haute Culture este Simona Halep. Frica de pisici, pofta de inghetata, dependenta de telefon, fan FCSB pe viata

Toti cei din familia Halep sunt stelisti pe viata. In casa se tine cu FCSB si cu FC Barcelona. Simonei ii place Lionel Messi. Tatal Halep Stere a detinut o fabrica de lactate si a fost jucator de fotbal la echipa Sageata Stejaru. Fratele Halep Simona a inceput sa joace tenis la 4 ani, iar antrenor i-a fost fratele sau. Mama Halep A mers la meciurile Simonei atunci cand nu avea antrenor.dar s-a mutat in Bucuresti la 16 ani, pentru a-si continua cariera in tenis.Mamoplastie de reductieRolland Garros pentru juniori Simona Halep a castigat titlul la Rolland Garros pe cand era junior.De pisiciNu Serena Williams, ci Roger FedererNew York S-a dat prima oara in rollercoaster cand era in turneu la New York, in 2016. A spus ca e ultima oara cand se urca-n tiribomba.de telefonCiteste psihologie. A declarat ca atunci cand se va lasa de tenis vrea sa se faca psiholog.Inghetata si cheesecakeclatite, sunca si branza si-un croissant cu ciocolatabluza alba sau tricou cu imprimeu roz & blugi & pantofi rozRange RoverGerard ButlerSURSE: GsP, Wiki, Libertatea