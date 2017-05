Experienta Haute Culture. Traseul nostru urban de astazi LIVE, de la Cimitirul Bellu. Ora 14,30 pe Facebook/Haute Culture. Vom vorbi si despre Miorita, bineinteles, fiind in preajma lui Sadoveanu.

Intersecția Șoselelor Giurgiului, Olteniței, Viilor și a Căii Șerban Vodă, metroul Eroii Revoluției.

Traditia pana-n 1831 era a ingroparii omului in curtea bisericii. Dupa 1831 lumea cea noua se va lua incet-incet dupa „Legiuirea pentru înmormântări afară din oraș”. De fapt, era frica de ciuma. Bellu va fi in afara orasului Bucuresti. Si incepe a fi in gradina baronului Barbu Bellu (1825-1900), efemer ministru al Cultelor si Justiției. Bellu isi da gradina Sfatului Orasenesc care, dupa 1852 incepe amenajarea cimitirului.