​Adamclisi, cel mai vechi monument triumfal? Interpretare a lui Ceausescu, since 1977. SUPERrelativele Romaniei by Haute Culture

monumentul de la Adamclisi. Inaltime = 39 de metri, forma circulara, diametru de 38 de metri. Nucleul cilindric: 12, 6 metri inaltime si un diametru de 31 de metri.48-49 metope, scene din timpul luptelor, si 23 creneluri. O inscriptie cu datare incerta, conduce catre ideea monumentului ca fiind dedicat victoriei lui Traian. In orice caz, Adamclisi a avut varii momente de inflorire, dar in 587 a fost distrusa de avari., vestigiile au fost descoperite de un neamt Moltke si de Grigore Tocilescu, care a facut cercetari ale monumentului. Paragina a continuat pana la redesteptarea de dupa anii 1970.Greu de precizat, atata timp cat nici istoricii nu i-au facut o atribuire. Ba getica, ba tracica, ba chiar si persana. Fiecare din atribuire arunca in derizoriu semnificatia privind Adamclisi ca forma de celebrare a victoriei lui Traian. Chiar geto-dacii de pe metope par a fi, mai degraba, barbari.l-au facut Monument Triumfal. Anul 1977 al reconstituirii. Suntem in plina dictatura a lui Ceausescu si, mai ales, in plin protocronism. Ce-nseamna dictatura? Un intreg sistem social-politic in slujba unui grup/familii. Ce este protocronismul? Un profesor universitar Edgar Papu, printre altii, ¬a inventat¬ radacinile geto-dace unice, curate ale romanilor, si a creat premizele false de inrudiri ale lui Nicolae Ceausescu. Cu Burebista, Decebal, Mihai Viteazu si ceilalti eroi ai istoriei romanesti. Scopul? Nicolae Ceausescu este si el unic si singurul fiu al patriei ales sa ne conduca.mai mult, decat unul al lui Traian. Adamclisi nu exista, Adamclisi a fost inventat cand trebuie.Adamclisi este un loc in care poti tine o lectie de istorie. Da, despre felul in care mintea noastra romaneasca isi inventeaza mitologii.