Cimitirul BIO. Din om te faci pom. Intrebare HAUTE CULTURE: Vrei si tu? Sa hranesti cu trupul tau un copac dupa moarte? 

Ar aduce capsula cu trupul tau beneficii mediului inconjurator? Inmormantarea traditionala este 95 % anaeroba, ramasitele sunt ingropate adanc si sigilate intr-un sicriu. Dar in sicriu te degradezi incomplet. Daca ai hrani direct un copac, ai contribui la mentinerea fluxului de oxigen in natura. Omul – pozitie fetala la ingropaciune Designerii au lansat prima versiune a produsului lor: teaca pentru cenusa. Un model ulterior va fi potrivit pentru corpuri. Trupul va fi incapsulat in pozitie fetala. Esti o farama din echilibrul chimic al Planetei.