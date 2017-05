“Nu stim ce-a fost in capul lui Mihai Viteazu. Eu nu mai am nevoie de eroi” - VIDEOinterviu cu istoricul Boia la 20 ani de la aparitia cartii “Istorie si mit”. 20 de ani de injurat la Boia  

Acum, la reeditare, Boia n-a recitit Istorie si mit in intregime. N-a recitit niciuna din cartile sale, de la inceput la sfarsit. "Cand am terminat cu o carte, am terminat. Gata!" Sunt, poate erori strecurate, admite, dar le corecteaza punctual, pentru editii viitoare. "Nu cred ca sunt in dezacord cu Istorie si mit. Poate as accentua o nuanta sau alta, daca as rescrie cartea. Dar n-am o asemenea intentie. Ce este nou in editia de fata? Ilustratia, meritul este al Editurii, al doamnei Saucan. Fotografiile, reprezentari ale romanilor despre istorie."Grav este ca au trecut 20 de ani, nu ca sunt injurat de 20 de ani. Nu sunt sensibil la diversele injuraturi." Problema aici este a noastra, nu a lui Boia. Boia nu crede ca are dreptate pana-n panzele albe, dar multi dintre noi credem si o facem cu inversunare. Injuram, in loc sa dezbatem, injuram de atata dreptate, cat avem.In adolescenta, a citit cu pasiune despre Mihai Viteazu, la 17-18 ani. Cand s-a dumirit? "E o intrebare mult prea complicata. Va dati seama, sunt cercetatori, istorici care nu s-au dumirit nici astazi. Au inca naivitatea sa creada ca istoria Adevarata o stiu ei, ca istoria pe care o facem este istorie adevarata. Multi dau raspunsuri dezamagitoare, la varste inaintate." Bun, adolescent fiind, Boia a fost fascinat si de De Gaulle. Chestiile astea de tinerete se tocesc. "De multa vreme am lasat-o cu eroi, nu mai am nevoie de eroi, e un joc de care n-am nevoie."E o banalitate. Distinctia dintre istoria adevarata, noi nu facem decat sa o reinviem, s-o reinterpretam, dar cat de mult ne apropiem de realitate? Sunt reprezentari, priviri ale prezentului. Privirea noastra incurca de a binelea lucrurile. Mihai Viteazu a existat, sigur, dar pe cel adevarat nu-l vom sti niciodata pana la capat, nu vom sti niciodata ce-a avut in minte!Lansare ora 12, standul Humanitas: Lucian Boia - Istorie si mit in constiinta romaneasca Subtitlu: Editie aniversara adaugita si ilustrata An aparitie: 2017 Editie: a V-a Pagini: 504