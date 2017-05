HAUTE CULTURE la Art Safari-Artmark. Este sau nu este tinut Luchian in intuneric si lipsit de aer? Expozitia este in Cladirea fostei Securitati a lui Ceausescu.

Peretii au avertismente: aici erau birouri si celule inainte, pe vremea cand apartinea Securitatii. Aici se torturau oamenii. Peretii arata proaspat varuiti pe alocuri - in rest pereti de lemn sau patati, cu podeaua (acolo unde nu era parchet foarte vechi) din ciment sau mozaic cu pietre lipsa, marcata de trecera anilor.Tavanul arata ruina. Dar dincolo de orice, neoane lipsa, un puternic miros de glet, intr-o atmosfera fara aer.Antiteza, trecut-prezent, vechi-modern, distrugere-creatie, ceva. Poate vor sa faca un statement, iata, aici unde au fost torturati oameni, in sediul fostei Directii a Securitatii Statului, noi am organizat o mare expozitie de arta.La Ciclop, acum 2 ani, aveai zeci de galerii, din Romania si din strainatate, inghesuite in mici standuri care acopereau peretii garajului, cu oameni care abia asteptau sa explice ce expun, sa vorbeasca cu cei interesati... Acum salile coplesesc expozantii. Anul trecut desi era haos planificat, nu gaseai colt fara arta in Palatul Dacia. Anul asta insa, in afara prezentei lui Luchian, expozitia este mica, demodata si rarefiata.Sa nu intelegeti ca nu era curent erau neoanele amarate si becurile atarnande, dar un sentiment de precar. Fugi repede in alta sala. Atmosfera generala este una statuta, comunismul parca l-a invins la Luchian. Sigur, nu asta a fost intentia. Dar asa a iesit. O luna de expozitie. Poate se repara peretii si podelele si aduc lumini dedicate expunerii de tablouri? Macar sa mai deschida geamurile, sa intre aer curat.Avem aici lucrari din 21 de muzee si 22 colectii private. Deci, este o arta care ne impune respect si pe care am expus-o in cele mai legale conditii de lumina si umiditate.Iata normele privind expunerea bunurilor cultural - artistice, a lucrarilor care fac parte din patrimoniu cultural national mobil:- umiditatea relativa, trebuie sa fie cuprinsa in general intre 50-65%.- temperatura nu trebuie sa depaseasca 22 grade Celsius, Nivelul iluminarii bunurilor de natura organica se regleaza in functie de gradul lor de sensibilitate la degradarea fotochimica si nu trebuie sa depaseasca nivelul maxim admis de lucsi.Se recomanda urmatoarele valori ale iluminarii:-50-80 lucsi pentru carti, documente, miniaturi, acuarele, grafica, textile, lemn pictat, os, fildes,-150-200 lucsi pentru picturi si obiecte din lemn,-componenta UV emisa de sursele de iluminat nu trebuie sa depaseasca 75 ᅫW/lm (microwatt/lumen).a fost anul acesta o provocare. A incercat sa "imblanzeasca" un spatiu de temut.In perioada 1951-1963, in cladire functionau mai multe sectoare ale Ministerului de Interne. Se spune ca in aceasta perioada, in subsolul cladirii existau celule in care erau retinute persoanele pe perioada anchetei, iar la ultimul etaj, la mansarda, existau camerele de interogare.Dupa 1965-1966 pana in 1989, aici era Centrul de Informatica si Documentare (C.I.D.) a Directiei Securitatii Statului. Aici era "Calculatorul General" in memoria caruia se regaseau retelele lucratorilor, informatorilor si colaboratorilor Securitatii, disimulati in randul colectivelor de cetateni din uzine, fabrici, intreprinderi, institutii si organizatii.ART SAFARI prin arta expusa aici, prin "Luchian si Independentii" a incercat sa dea o semnificatie artistica, sa salveze Galeriile Kretzulescu prin arta, un spatiu parasit de peste 20 de ani. In fapt, semnificatia ART SAFARI este: Cladirea marilor arhitecti GM Cantacuzino si Duiliu Marcu este gazda celui mai mare eveniment de arta din Romania.