Delta Vacaresti-Bucuresti. De la dictatura lui Ceausescu la dictatura lui Dumnezeu. VIDEOExperienta Haute Culture

Am fost in Delta Vacaresti, in Bucuresti, undeva intre SUN Plaza, RIN Hotel, Targul de masini Vitan si pasajul niciodata gata de la Vacaresti-Berceni-Obregia. E salbaticie. Cica sarpele vine pe la spate si te loveste cu coada de te doboara, apoi, se taraste cuminte prin maracini, cica si vulpea vine aici, beleste ochii umezi la gaina si cocos o noapte intreaga si pleaca lovita de miracol. Am fost in Delta Vacaresti, fara oengisti, fara prejudecati, fara primari, fara promisiuni. Crud si crunt. Lovindu-ne de iarba, inotant in maracinii pana-n creier. Tragand de limba si omul de bun simt si auzind de frica de tigan “negru”, vorba unei doamne care facea fitness pe marginea groapei. 1.Pe poteca mare, cum am intrat de la SUN PLAZA. In stanga era maldarul de gunoaie urbane, in dreapta urzici si buruieni cat calul, am ales poteca, ne-am ales “cu noroc”.Lavinia ne-a spus viata ei aici: da, fara current electric. Politicienii zic: nu va bagam current pe stalpi, ci doar modern, “prin pamant”. Da, se sta la lumanare si “acumulator”.Apa? Put.Caldura? Pe “Solare”. Ca la tara.Omul traieste aici pe pamantul lui. Adica, data afara de Ceausescu, trimisa in Militari, la dracu’n prasnic, se intoarce in pamantul ei de bastina, acum printre brusturi, pe vremea ailalta pe o strada de mahala. Si traieste la zece minute de Unirii ca la tara.Se vede Asmita Garden, o pompoasa denumire rezidentiala? Aici, jos, in iarba e gardenul lui Asmita. Totul o buruiana, o bataie de joc a ochiului. Cat de orb sa fii sa nu vezi buruianul si nu Gardenul. Si uite-l si pe RIN Hotel, lux, nu? Hotelul lui nea Negoita, primar de sector 3. Care lux in pustia asta? Oamenii cu bani se bazeaza pe orbirea tuturor.Si spune ca fara Dumnezeu nu se face nimic.Cultura copiilor? Pai, n-au auzit la mine injuratura, nu injura nici ei.Mancare? Daca eu am ou de la gaina, si ei au ou de la gaina.Manastirea Vacaresti? Eu o stiu de puscarie. Gemeau oamenii, bateau oamenii!Stapan? Dumnezeu, el le aseaza pe toate! Vulpi? Vin si se uita la gaini, prin ochi de plasa. Stau cuminti. Dimineata se duc in stuf.Frica? De-un cocos in copilarie. Sarea in cap si te lovea cu clontul lui de fier.Moartea? Pai, ce sa-mi ia? Toate le-am facut cum se cuvine.“aurolacii” care si-o trag in vena si se taie. Pe scurt, natura, umana-rumena sau Verde. In parasenia asta de loc, natura a facut ceea ce omul n-a fost in stare. Exista o ironie a sortii, dar mai ales o razbunare a naturii. Acolo unde omul isi bate joc, teritoriul se intoarce la prea-buna si inteleapta natura. Las’ tu, omule iti bati joc de tot, las’iau eu in grija mea! Si asa a facut! Natura a spart betoanele si se urca la cer. E Tarkovski, Calauza aici. Un teritoriu in care timpul se topeste si in care apar mitologii. Fosneau peturile in iarba, credeam ca-s serpi. Canta cucul in Delta, credeam ca-s vulturi. Cred ca am vazut si-un Inorog s-un Apus. O cocoana cu multi pistrui ne-a zis sa ne ferim de tiganul “negru”, are casile alea de tinichea si se uita chioras.Haute Culture va ofera Apusul: In fiecare zi oengistii ridica un deget, politicienii se inconjoara de Rangeri. „ Declaram primul parc urban din România şi cel mai mare din Europa Continentală.” A declarat Graţiela Gavrilescu, ministrul Mediului, in 2017.“Delta dintre blocuri va fi pusă în pază, rangerii urmând să asigure atât monitorizarea stării de conservare a speciilor, cât şi supravegherea arealului, pentru a se evita producerea de evenimente nedorite, cum, din păcate, au avut loc în anii anteriori”, tot Graţiela Gavrilescu, ministrul Mediului. Rezultatul? Ce-o da, Dumnezeu.Dumnezeu e cu mult mai cool decat Ministrul Mediului, Primarul Capitalei. Voi ce ziceti? Sa ramane Salbaticie?