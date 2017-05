​Ghid National de Weekend Haute Culture. In distributie: Bookfest, Festivalul Super, Macanache la Iasi, B.U.G. Mafia in Arenele Romane, Eroi la Sibiu

Timisoara invadata de piese de teatru din Ungaria, Serbia, Romania si tot Balcaniul. La Teatrul Maghiar „Csiky Gergely“. Pana pe 28 mai. Pictura. Fotografie. Desen. Grafica. Instalatii. Colaj – toate d’ale adolescentilor. Va fi si un afterparty. Expozitia se desfasoara in cadrul Festivalul Super: Filme facute de adolescenti. La Rezidenta Scena9 8 concerte reunind muzicieni emergenti si/sau consacrati din elita jazz-ului European, se vor desfasura în traditionala si (re)cunoscuta “matca” culturala din centrul capitalei - boema Gradina a hub-ului cultural Green Hours. au deviza: “Creeaza legaturi”. Sunt evenimente de tot felul. De la muzica clasica la Zdob si Zdub. La o ora de maxima audienta primarul Emil Boc, in costum de imperator, se va plimba printre clujeni si le va baga in cap, soptind/urland, noile-vechi denumiri ale Clujului: Cluj-Napoca, Kolozsvar şi Klausenburg, Municipium Aelium Napocense Ab Imperatore Hadriano Conditum. #7Festival Urban Stii frumusetea strazii Matasari? Mergi sa vezi Femei pe Matasari. E un manifest de schimbare a vietii urbane. – LIVE pe Facebook/Haute Culture YouTube/Culture Gum17:30 Editura Humanitas Lansarea cartii “Evanghelia pe scurt” de Lev Tolstoi. Invitati: Gabriel Liiceanu, Monica Brosteanu, Tatiana Niculescu18:00 Editura Polirom Lansarea cartii “mai dragut decat dostoievski” de Nora Iuga18:00 Editura Humanitas Lansare si sesiune de autografe: Andrei Cornea, “Lantul de aur”. Invitati: Ioana Parvulescu, Andrei Cornea, Vlad Russo, Gabriel Liiceanu19:00 Editura Humanitas Lansare si sesiune de autografe: Radu Vancu, “Zodia Cancerului. Jurnal”. Invitati: Horia-Roman Patapievici, Radu Vancu, Cristian Patrasconiu, Lidia Bodea, editia a 5-a. Armata de regizori adolescenti intra în sala de cinema! De pe 26 pe 28 mai, publicul e invitat la proiectiile Super la Cinema Elvira Popescu, în Bucuresti, sa vada scurt-metraje facute de adolescenti- de la Romania la SUA sau Kosovo. SAMBATAIasi, MACADOPERE - Funk, Jazz, Hip Hop, Boom Bap clasic. Macanache a surprins in acest material viata sa personala si melancolia anilor 90 (amintiri din copilarie). “BANU E DUSMANU”(UN REMAKE EXCEPTIONAL) SI “MICUL DE JON”(UN PRISTAIL CLASIC DEVENIT UN CANTEC ORIGINAL), plus doua colaborari inedite, respectiv piesa “DILIMACHE” cu Dilimanjaro si piesa “SECRET” cu Mara. Underground Pub, de la ora 21:00. Invitati speciali pentru acesceasta nenorocire de show vor fi Dilimanjaro , Argatu’ cu Mos Martin si VAli umbra cu Fratele Gonza. 12:30 Editura Polirom Masa rotunda despre volumul coordonat de Vintila Mihailescu, “De ce este România astfel? Avatarurile exceptionalismului românesc”. Invitati: Sorin Alexandrescu, Sorin Antohi, Ioan Pânzaru, Vasile Ernu. Moderator: Adrian Serban12:00 Editura Humanitas Lansare si sesiune de autografe: Lucian Boia, “Istorie si mit in constiinta romaneasca. Editie aniversara ilustrata”. Invitati: Lucian Boia, Ioan Stanomir, Gabriela Maaz13:30 Editura Humanitas Lansare si sesiune de autografe: “America la rascruce, un dialog transatlantic” Martin S. Martin in dialog cu Cristian Patrasconiu. Invitati: Martin S. Martin, Gabriel Liiceanu, Andrei Plesu, Cristian Patrasconiu14:00 Editura Humanitas Lansare si sesiune de autografe: Andrei Plesu, “Despre inima si alte eseuri”. Invitati: Andrei Plesu, Sever Voinescu14:30 Editura Humanitas Lansare si sesiune de autografe: Gabriel Liiceanu, “Romania, o iubire din care se poate muri”. Invitati: Gabriel Liiceanu, Sever Voinescu, Cristian Pantazi15:00 Editura Polirom Lansarea cartii “Sinii verzi”, de Florin Iaru. Invitati: Alex Tocilescu, Cosmin Ciotlos15:00 Editura Humanitas Lansare si sesiune de autografe: Mircea Cartarescu, “Peisaj dupa isterie”. Invitati: Mircea Cartarescu, Mircea Vasilescu, Angelo Mitchievici15:30 Editura Polirom Lansarea cartii “Despre bolile filosofilor. Cioran (editia a III-a revazuta si adaugita)”, de Marta Petreu. Invitati: Ion Bogdan Lefter Moderator: Adrian Serban16:30 Editura Humanitas Lansare si sesiune de autografe: Radu Paraschivescu, “Am fost candva femeie de onoare”. Invitati: Dan C. Mihailescu, Oana Pellea, Radu Paraschivescu17:30 Editura Humanitas Lansare si sesiune de autografe: Traian Ungureanu, “Prostii Europei. Cum se sinucid civilizatiile”. Invitati: Traian Ungureanu17:45 Editura Paralela 45 Lansarea cartii “#Rezist! Poezia”, antologator Cosmin Perta. Invitati: Calin Vlasie, Cosmin Perta, autorii antologati. Moderator: Cosmin PertaUite ce ne spun baietii Uzii, Tataee si Caddy: „Romanie, fa galagie! 27 Mai 2017, Arenele Romane. Treceti-va data in calendar, o sa fie cel mai tare concert al nostru de pana acum. Stiti ca suntem perfectionisti si ca vrem ca tot ce facem sa fie grav. Doua ore de show live cu cele mai tari piese ale noastre si o productie cum ne-am dorit de la inceput si abia acum putem s-o punem in practica.” Palatul Brukenthal, etj. II Lucrări de pictură europeană, sec. XVI-XVIII, personaje mitologice, biblice, literare, istorice și cotidiene. Sunt alăturate ilustrări ale legendelor olimpiene, secvențe ale istoriei bisericești, alegorii dar și scene din viața de fiecare zi a oamenilor obișnuiți.13:30 Editura Polirom Lansarea cartii “Pereti subtiri”, de Ana Maria Sandu. Invitati: Simona Sora, Marius Chivu Moderator: Eli Badica14:00 Editura Humanitas Lansare de carte: “Kafka, Metamorfoza. Integrala prozei antume”. Invitati: Mircea Cartarescu, Catalin Cioaba, Tania Radu, Denisa Comanescu