HAUTE CULTURE LIVE din Delta Vacaresti Bucuresti, dupa ora 18 pe Facebook si Canalul YouTube

Urmariti pe Facebook Haute Culture si pe canalul Youtube descinderea Haute Culture in Delta Vacaresti. Fara ONG-isti, fara calauze, fara prejudecati.Peste 200 de hectare. Delta e o falsa lume, un abandon, o facatura, o plasmuire de dictator si o ruina. Da, natura si-a luat tributul, a invadat ruina. Se incearca reglementarea. Delta Bucurestiului este intre Calea Vacaresti, Soseaua Oltenitei, Soseaua Vitan-Barzesti si Splaiul Independentei.Lacul Vacaresti a fost parte a amenajarii raului Dambovita. Lucrarile au inceput in anul 1986. Pierderea cea mare: demolarea Manastirea Vacaresti, monument de arta medievala. Ctitor: Nicolae Mavrocordat, primul domnitor fanariot din Ţara Românească. Manastirea e din 1722. În anul 1848, Mănăstirea Văcăreşti devine puscarie. Carol I îi consfinţeşte statutul de închisoare. Aici au facut puscarie: Liviu Rebreanu, Ioan Slavici, Tudor Arghezi, Mircea Damian. Dacă între anii 1724 şi 1866, s-a slujit în biserica de aici ca în oricare altă biserică, din 1866 până în 1973 s-au ţinut slujbe doar de Paşti şi de Crăciun. Lacul a fost plin o singura data cu apa din Dambovita, dar erau costuri prea mari! Studii de fezabilitate prost facute, precum la Pasajul Berceni. Dupa 1989, locul a fost complet abandonat.Au fost demolate casele. Oamenii stramutati. Expropierea a ramas in aer. Nici-nici.Lacul Vacaresti acum = Izvoarele subterane, vegetatie, peste 95 de specii de pasari, intre care starci, egrete, cormorani, pescarusi, lebede, lisite, rate salbatice. Animale acvatice? Serpi de apa, tritoni. Dar si vulpi, iepuri, vidre si bizami.Vom fi acolo, dupa ora 18. Vedeti Experienta noastra pe Facebook si pe Youtube