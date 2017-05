Parfum cu note de sange, sperma, lacrimi si praf de pusca. Reportaj Haute Culture in Parfumeria de pe Aeroportul Otopeni cu Maurice Munteanu, Iulia Albu si Francezul Etienne

incorect politic creat de casa Etat Libre d’Orange. Inima brand-ului pulseaza in cartierul Marais din Paris. Langa Etienne au fost Maurice Munteanu si Iulia Albu. Francezul Etienne e oportunist, ludic si frivol. Haute Culture ii pune si o eticheta: E artistul autoironic. A colaborat cu Louis Vuitton, a fost director executiv pentru directia de parfumuri masculine a Casei Givenchy, s-a asociat cu directorul artistic de la Guerlain. Precum ambra brun-cenusie care se formeaza in vintrele casalotului. Asa s-a format Etienne in interiorul rechinilor mainstream din industria parfumului.a fost casa Etat Libre d’Orange (Statul Independent al Portocalei). La parfumeria Obsentum din Aeroportul Otopeni, Etienne a fost insotit de duo-ul pe care-l stim din emisiunea “Bravo, ai stil!”: Iulia Albu & Maurice Munteanu.Ce se intampla in Statul Independent al Portocalei? “O lectie importanta este ca trebuie sa ramai fidel ADN-ului marcii tale. ADN-ul Etat Libre d’Orange (numele de Statul Independent al Portocalei este inspirat de mostenirea mea africana) vine din trecutul meu”, spune Etienne. Statul Parfumului: eliberat de cenzura, subversiv, plin de fantasme, erotism & umor negru.Primele esente lansate: parfumuri de lux pentru animale de companie. Etienne de Swardt, fondatorul casei de parfumuri Etat Libre d’Orange, e, asadar, un supravietuitor al consumerismului, un martor (si participant) la decaderea si atrofierea industriei frumusetii.Parfum cu nume incorecte politic: Prostituata Hotelurilor de Lux (Putain des Palaces), Sfarsitul Lumii (Fin du Monde), Nimic (Rien), Persoane Remarcabile (Remarkable People), Divin’ Enfant (Copil Divin). Muzele parfumurilor sunt frumuseti atipice, nefrecventate, fantomatice: actritele Tilda Swinton si Rossy de Palma, Nijinski, artistul de cabaret Justin Vivian Bond, trupa punk Sex Pistols, poetii Charles Baudelaire si Victor Hugo, romantismul francez de secol XIX, metropola Los Angeles. Povestile parfumului Etat Libre te scutura de prejudecati.Sécrétions Magnifiques sau Charogne: inspirat de secretiile umane – sange, sperma, saliva, sudoare. O poveste despre omul-animalic si mitul oedipian au inspirat parfumul. Sexul e olfactiv si gustativ. Parfumul reproduce mirosul corpului uman in momentul de dinaintea orgasmului.Da, este si titlul unui poem de Charles Baudelaire. Putain des Palaces: Emotie si drama. Frivolitatea ne salveaza. Viata e balciul desertaciunilor. Omul e o metresa in propria viata trecatoare. Viata de unica folosinta. Precum sexul de bordel. Parfumul contine: lacramioare, trandafir, mandarina, mosc, ambra, violeta, ghimbir, margaritar, pudra de orez, note lemnoase. Parfumul “Metresa Hotelului” spune povestea ritualului femeii fatale si marturia olfactiva a inimii zdrobite. Aminteste de Versailles-ul intrigilor de curte si de confidentele de alcov. Maurice Munteanu, fashion editor la revista Elle, ne spune de ce-i place Putain des Palaces:Marchizul de Sade. Viciu si virtute. Rationament precis si perversiune macabra. Filozofia hardcore in budoar. Scoala libertinajului. You or someone like you: dedicat orasului Los Angeles. Motto-ul parfumului: “Daca vrei sa stii ce contine, inseamna ca nu-i pentru tine.” Remarkable People: creat din grapefruit, sampanie si nucsoara, iasomie, arbore de curry, piper negru, labdanum, lemn de santal.La Fin du Monde: cum miroase sfarsitul lumii? Ati vazut filmele “Dr. Strangelove” de Kubrick si “Melancholia” lu Trier? Asa-i parfumul. Are note de pop-corn, seminte de morcov, seminte de chimen, susan, piper de Madagascar, frezii, vetiver din Haiti, lemn de santal, nalba de mosc, stanjenel, styrax. Dar si praf de pusca.