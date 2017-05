​Romanul care a privit o scrumbie pana a facut-o arta – VIDEOstory cu Stefan Caltia, Coposu si Regele Mihai. Citeste cum sa fii si tu viu pe calea vietii 

Au trecut peste el dictaturile si tranzitia si el tine o Cale. Din atelierul lui din dos de Calea Mosilor se tot duce la Sona din Fagaras, la casa bunicilor, unde trage, fara curent electric si gaz, invatand copiii locului sa valorizeze ce-au primit, modele de om, obiecte.Uite asa el este viu in lumea mare.Uite ce zice Caltia: Pleci din locul tau, dupa deal, gata lumea ta. Dar daca te ridici prin cunostintele tale, prin ce faci, esti tot din locul tau, nu? Asta inseamna sa fii viu, nu ratacitor, in lumea mare:A luat o scrumbie din Obor si asa indragostit a fost de culorile ei afumate ca s-a tot uitat la ea. Culorile ei i s-au intiparit in minte. Si cand i s-a adus un taler, a pus o scrumbie langa. Vedeti cum talerul inseamna prietenia cu Ilfoveanu:Omul acela care si-a privit scrumbia pana a facut-o arta si-a adus casa aici, la Muzeu. Uite dulap din Transilvania dobandit dupa 45 de ani, uite-i pe Coposu si pe Regele Mihai. “Semne de liniste, de normalitate”. Ai nevoie de modele!Uite, usa salvata dintre daramaturi. Semn de civism. Uite, pana darza de porumbel pusa-n tepusa, uite ciocane, clesti luate te miri pe unde a ratacit. “Important este sa schimbam privirea celorlalti”. Nu, nu multi pun mana sa ajute cand tot ce este traditie se duce, dar ce este important este sa-l faci pe celalalt sa vada lucrurile altfel.Caltia si personajele sale subtiri, de penita, serafice. Nu au nume, “Vin singure”. Pilda cu pustiul si borcanul cu pestisori nemaivazuti: