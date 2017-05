Serialul “Twin Peaks” al lui David Lynch este evenimentul serii. Vezi promo Haute Culture. In aceasta seara, ora 22, este episodul 1, sezonul 3 pe HBO si HBO GO 

Iata interpretarea HAUTE CULTURE a povestii cuplului de detectivi Lynch&Agentul CuParcreatorii serialului, anchetau Raul simbolic si halucinatoriu care bantuie un mic orasel de munte. Nimic nu era de vis, totul era atmosfera de cosmar. Pana si vantul care zburlea copacii din misticul Twin Peaks vorbea despre Rau.Lynch scorneste povesti precum niste ganduri negre care-ti traverseaza mintea intr-o zi cu soare, nu? Dar Dale Cooper bea cafea neagra si manca placinta cu cirese. Nicio crima nu ramane nedeslusita, cat timp te bucuri de-o prajitura. Vorbea-n reportofon cu prietena lui abstracta, invizibila Diane.Dale Cooper era prieten cu o naluca. Replica celebra: ¬Nimic nu pare asa rau, cat timp elimini frica.¬ David Lynch practica meditatia transcendentala si face muzica. Filmele lui sunt visele tale cele complicate, hatisul mintii in faza de REM. Asa vrem sa fie sezonul 3 Twin Peaks, ca-n piesa lui Lynch, I'm waiting here: