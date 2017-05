Cine esti tu, Omule? Raspunsul vine de la Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova. VIDEOExperienta Interactiva Haute Culture 

Am fost la Muzeul Omului! Asta da experienta! Am invatat mai multe despre trupul meu, despre felul meu omenesc de a fi, acolo unde nu credeam, la Ploiesti, la Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova.

Am bagat la cutiutza, chestii pe care nu le-am invatat nici cand am fost la scoala si nici din manuale. E de mers la Muzeu cu copiii! Priviti si voi! A fost funny! Am umblat de doua-trei ori prin fiecare sala. Fiecare sala are cate un device interactiv, care te arunca in 3D, pe neasteptate. Emilia Iancu este initiatoarea modalitatii interactive de invatare si directoare a Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova.