Primarul Gabriela Firea "isi face de cap". In Bucuresti. Haute Culture explica expresia romaneasca

Traficul la intrarea in Bucuresti dinspre DN 1 a fost complet dat peste cap luni dimineata, dupa ce Primaria Bucuresti a montat o banda unica pentru autobuzele RATB pe Soseaua Bucuresti – Ploiesti, pe sensul intrare in Capitala , informeaza Hotnews. Nu sunt la prima decizie controversata Primaria Capitalei si Primarul ei general, Firea. De aceea, Haute Culture crede ca primarul "isi face de cap", cum ar spune romanul. De unde vine acest dus rece impotriva bucurestenilor nu este competenta Haute Culture, dar putem sa va explicam de unde vine aceasta expresie de naduf.Toparceanu zice "In jurul unui divort" de Zoe, o madam Zoe care-si face de cap, sotul ei fiind cam bleg/baiat finutz ca Bucurestiul. Zoe a fost prinsa chiar in flagrant delict:"Seara, când o cauți, pleaca la cucoane, / Ziua se ocupa numai cu romane, / Iar bucatareasa (c-au schimbat femeia) / Are tot pe mâna, pâna când şi cheia. / De la magazie şi de la dulap, — /./Alții spun ca Zoe, la madam Lipan, / A-ntâlnit pe unu, Iorgu Damian, — / Flutur de saloane, mare puşlama. / Ca-ntre ei desigur exista ceva, / Fi'ndca ea-ntr-o clipa de sinceritate / A scapat o vorba la madam Stamate:/ "Ah, ma chere, ce nobil şi distins baiet !..." Iar madam Stamate n-a ținut secret..."Expresia romaneasca porneste poate de la Pravila lui Lupu de la 1646 care este clara: cine-si face de cap, preacurveste, omoara, va da seama CU CAPUL. Expresia este contaminata si cu "a-i manca cuiva capul" (vezi Neculce: Cantacuzino avea multi neprieteni care sta sa-i manance capul") dar si cu l-a "iertat de cap" (tot Neculce arata cum un imparat l-a iertat de cap pe un domn moldav).Cert este ca acum expresia inseamna si a face lucruri fara a trece prin pericole prea mari, dar si a-ti bate joc de cineva.Pentru cei curiosi, chiar intr-o varianta a Mioritei din Vrancea avem "Nu stiu: de cap iti faci,/ ori de-a meu iti faci" - contextul fiind de condamnare la dezonoare. In Zanne avem o expresie apropiata de situatia primarului Firea: "omul vorbaret si limbut isi face singur de cap".Expresia este pe larg explicata in cartea lui Stelian Dumistracel