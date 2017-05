"Viata e usoara, nu-ti face griji" - VIDEOinterviu cu scriitoarea Agnes Martin Lugand despre fericirea de fiecare zi

Agnes Martin Lugand:

Eu scriu band foarte multa cafea. Atunci cand intru in faza de scris ma trezesc la 5:30 dimineata. Trebuie sa beau foarte multa cafea in timpul intregii zile de scris. E ca un drog. Cand termin romanul, beau, intr-adevar, sampanie. Dar are un gust trist. Pentru ca incetez sa mai traiesc alaturi de personajele mele. Trebuie sa le spun: “la revedere”. Chiar daca am o satisfactie pentru ca am terminat romanul, este trista. Beau o cupa de sampanie, dar are un gust putin amar.