Limba mea, romana, eu o spal pe dinti! - scriitoarea Ana Barton si pledoaria sa pentru vorbire si scriere corecta. Barton este Haute Culture

Foto-credit: Catalina Flamanzeanu

Limba mea romana, eu o spal pe dinti! Sa spunem ca te iubesti. Arati ca te iubesti pe tine spalandu-te pe dinti, facandu-ti dus, nu? Asa este si cu Gramatica. Face parte din felul in care te iubesti, in care tii la tine, in care nu vrei sa te faci de ras. Cum e sa te duci nud la Opera? E inadecvat!Exemplul cel mai potrivit este "Hai sa mancam copii!" Tu ma intrebi cati? Daca punem VIRGULA, intrebi cati mergem la masa, nu asa e normal? De ce sa creez ambiguitate? Problema este ca e lumea plina de "mancatori de copii", de analfabeti.Ana Barton este scriitoare. Biografia sa si blogul