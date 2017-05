​Ghid National de weekend Haute Culture. In rolurile principale: Pride, Adrian Minune, Art Safari. Si Noaptea Muzeelor, din Cimitirul Bellu la Muzeul Bran 

JOIEsti in cautarea marii iubiri sau ai chef sa dansezi pe hiturile anilor 80? Iti place sa faci dedicatii muzicale? Daca raspunsul tau este da, hai pe 18 mai, de la ora 22:00, in Under, pentru o petrecere destinata comunitaţii LGBTQ+ si aliatilor din Romania. In #BucharestPRIDE iti pui singur eticheta. Poti sa scrii pe ea daca esti solo, cauti, iti plac cartofii prajiti sau Marina Voica. Organizatorii te asteapta in colanti luciosi, cercei mari, breton tapat si mult sclipici, intr-un cadru safe şi friendly. Indiferent de genul sau orientarea ta sexuala, vei cunoaşte oameni interesanti si vei avea ocazia sa-ţi faci prieteni noi in cadrul comunita ţii. Intrarea este libera. Cel mai mare eveniment de arta isi deschide portile pe 19 mai in Galeriile Kretzulescu de pe Calea Victoriei, 45. In perioada 19 mai - 18 iunie 2017 te bucuri de 5 etaje de expozitii si targ cu vanzare. Coplesitor bazar, jungla de artisti.Expozitia "Stefan Caltia. Obiecte graitoare" celebreaza implinirea varstei de 75 de ani a artistului prin deschiderea de la Muzeul Colectiilor de Arta, sectie a Muzeului National de Arta al Romaniei. Expozitia "Stefan Caltia. Obiecte graitoare" iti arata lumea Caltia: istoria obiectelor cu poveste, istoria vegetala, istoria omului. 75 de ani de omuleti & obiecte din tara Caltia.Alatura-te miilor de oameni care ies an de an in strada sa ceara drepturi egale si vizibilitate pentru comunitatea LGBT. Pride te asteapta sambata, 20 mai, ora 16:00, la Arcul de Triumf.

Outernational Night 4 - Hailu Mergia / Adrian Minune Outernational da jos granitele de orice fel si aduce din nou lumile sub acelasi acoperis. In avansul festivalului Outernational Days 2, urmatorul popas este clubul Kran, pe data de 20 mai. Estici si Vestici, bogati si saraci, rromi si gagii, albi, negri sau de orice alta culoare din univers, toata lumea petrece impreuna cu: Hailu Mergia (trio) (Ethiopia/US) (cu Alemseged Kebede & Kenneth "Ken" Joseph”, Adrian Minune (live cu trupa), PARADAIZ SNDSTSM si The Attic Soundsystem.Pe 20 mai se face noapte alba in Muzeu. Vin oamenii cu smartphone sa pozeze, sa vada arta. Niciun cal verde nu va fi pe pereti, doar arta. O noapte-ntreaga.ARCEN deschide publicului doua locuri istorice din Cartierul Icoanei, scoala Centrala — fost Pensionat de Fete si o casa a Regelui Mihai — actuala rezidenta creativa pentru revista Scena9; Noapte high class, deci, in Icoanei, cu nostalgii romantioase.Unde nu-i intristare, nici suspin, frate. In Cimitirul Bellu vor avea loc recitaluri de jazz si muzica clasica si se va juca spectacolul de teatru Taxi Blues, cu Marius Bodochi si Dan Tudor, dar se vor organiza si tururi ghidate ale cimitirului incepand cu ora 19.00;la Muzeul de Arta Veche Apuseana va fi expusa pentru 10 ore sculptura lui Constantin Brancusi, 'Cap de copil' Noaptea Europeana a Muzeelor aduce in acest an, la Cluj-Napoca, evenimente la Casino, Turnul Croitorilor si Cinema Dacia. Casino va gazdui expozitia de fotografie “Clujul are farmec”. Poze, romantism, peisagii. Turnul Croitorilor. Uite ce frumos si dulceag povestesc organizatorii, care au, dupa cum se poate observa, talent literar: “La intrarea primului cat, strajerii cu faclii vor intampina nu doar breslele din Castrum Clus, ci si oaspetii sositi in Orasul Comoara spre a se bucura de la ceasurile 9 din noapte de privelistea romantica a cavalerilor si domnitelor care, profitand de tacerea armelor in aceasta noapte aparte, vor oferi celor ce vor intra in bastion sonete, dans medieval, commedia dell’arte, fabule, oralitura si surprize pentru cei mici.”La Bran e tot cu romante in negura Noptii Muzeelor. Scartaie podelele, se preling umbrele, fac rond liliecii. Scary! Iata: „O vioara si un acordeon va invita la Castelul Bran, sambata, 20 mai, la ceas de seara. Isi vor spune povestea, de la ora 20.00 pana la miezul noptii, prin intermediul formatiei „Duo Cafe” din Brasov. O poveste despre istoria noastra, despre frumusetea si curajul Reginei Maria, despre legenda Contelui Dracula. Cel mai vizitat obiectiv turistic din Romania capata un farmec aparte, sporindu-si aura de misterios si infricosator, in negura noptii. Podelele scartaie, umbrele se preling pe langa peretii reci, iar liliecii isi fac rondul, deasupra impunatorului edificiu, intr-un zbor haotic”, se arata in comunicatul de presa.Ca sa te dezmeticesti, de mergi la teatru in Romania, uite, CITESTE SI TOPul TEATRU HAute Culture